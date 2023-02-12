«Я поседел, брат!» Бурная реакция мира на историческую победу Махачева

Сражение Ислама с Алексом Волкановски получилось настолько впечатляющим, что его предлагают провести заново.

В Перте (Австралия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В рамках главного карда в главном бою встретились российский боец Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Поединок продолжался все пять раундов, и Махачев победил единогласным решением судей. Судья Бен Картлидж отдал победу Махачеву со счётом 48-47, Дерек Клири также отдал победу Исламу — 49-46, Дэвид Летаби — 48-47.

31-летний Махачев одержал 12-ю победу подряд в UFC. Теперь Ислам не только лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий, но и обладатель самой длинной победной серии. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В сегодняшнем поединке с Волкановски российский боец провёл успешную защиту титула. После этой победы россиянин переместился на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий, которое раньше занимал Волкановски, который потерпел сегодня первое поражение за карьеру под эгидой UFC.

«Я поседел, брат. Самое главное, что всё позади»

Одним из первых поздравил с победой соотечественника бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Самое главное, P4P есть», — сказал Хабиб.

«Если бы ты был, было бы легче. Одну пропустил в пятом раунде. Я же не с прохожим дрался, лучший боец в мире», — ответил Махачев.

«Самое главное, что всё позади, поздравляю тебя. Я поседел, брат», — сказал Хабиб.

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«Один из самых конкурентных боёв в истории»

Противостояние россиянина и австралийца на турнире UFC 284 стало одним из самых ярких в истории смешанных единоборств, заявил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо.

«Это был один из самых конкурентных боёв в истории спорта», — написал Сехудо в социальных сетях.

«Всё сложилось так, как мы и говорили. Отличный бой»

В свою очередь, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отметил, что характер поединка получился именно таким, каким его и ожидал увидеть бойцовский мир.

«Всё сложилось так, как мы и говорили. Частично — это причина, почему мы и занимаемся всем этим. 3-2. Волк ничего сегодня не потерял. Он боролся лучше, чем мы думали перед боем. Он никому не уступает в мире. Отличный бой», — добавил Кормье.

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«Фанаты никогда не бывают довольны»

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад прокомментировал победу Махачева, обратив внимание на позицию фанатов, не всем из которых понравилось выступление Ислама.

«Фанаты никогда не бывают довольны. Сначала Ислам у них много борется, теперь он выигрывает бой за счёт ударной техники, а они по-прежнему недовольны», — написал Мухаммад на своей странице в социальной сети.

«Давайте заново»

Экс‑чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт настолько вдохновился увиденным поединком, что предложил провести его заново.

«Давайте проведём бой заново», — написал Гарбрандт в социальных сетях.

«Новый король вне весовых категорий»

Австрийский боец Александар Ракич поздравил с победой Махачева, отметив, что теперь в смешанных единоборствах появился новый король вне весовых категорий.

«Новый король вне весовых категорий», — заметил Ракич.

«Мои поздравления Волкановски»

Впрочем, как обычно в бойцовском мире, нашлись и сторонники кардинально иного подхода к оценке поединка. Бывший боец UFC Нейт Диаз высказал своё мнение относительно победы российского спортсмена.

«Ага, конечно. Исламу надрали задницу. Мои поздравления Волкановски», — заметил Диаз.

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Стоит заметить, что бой россиянина и австралийца понравился и организаторам турнира. Пресс-служба UFC сообщила, что именно Махачев и Волкановски получат денежный бонус размером $ 50 тыс. за лучший поединок на турнире UFC 284.

В свою очередь, бонус в $ 50 тыс. за «выступление вечера» получили мексиканец Яир Родригес, который в поединке в полулёгком весе победил американца Джоша Эмметта удушающим приемом во втором раунде, а также Джек Делла Маддалена.