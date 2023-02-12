Махачеву плевать, кого разрывать! Ислам готов драться даже с тяжеловесом Джонсом

В ночь с 11 на 12 декабря на RAC Arena в австралийском городе Перт прошёл грандиозный турнир UFC 284. Его украшением стал поединок двух чемпионов – Ислама Махачева и Александра Волкановски. Россиянин победил единогласным судейским решением и навсегда вписал своё имя в историю. Он защитил свой пояс в лёгком весе, а также стал первым номером рейтинга P4P. На пресс-конференции Ислам светился от счастья и постоянно повторял свой новый статус. А ещё заявил о том, что готов подраться с любым достойным претендентом.

Махачев действительно выдал фразу о том, что может зарубиться с любым оппонентом, который бросит ему вызов: «Я никогда не выбираю себе оппонентов. Если Дана Уайт позвонит, я отвечу. Я не выбираю соперников, я просто жду. Дайте мне реального претендента. Я не просто чемпион, я первый номер P4P. А Волкановски теперь второй.

Джон Джонс — великолепный боец, никаких вопросов. Но в последнем поединке он выиграл раздельным решением. Это был сложный бой. Не думаю, что после предстоящего поединка Джонс будет на вершине. Я стал лучшим, потому что побил лучшего. Если кто-то хочет стать первым номером, я жду!»

Ислам уже крупно рискнул и поставил на кон всё! И победил. Поэтому можно представить себе и то, что ради поединка с непобеждённым американцем Махачев сам отправится в чужую весовую категорию. Её рамки – от 84 до 93 килограммов. Именно в полутяжах и выступал Джон Джонс на протяжении всей карьеры, пока не решил пойти в дивизион к здоровякам – Сирилю Гану, Сергею Павловичу и покинувшему UFC Фрэнсису Нганну. И ради потенциального поединка тысячелетия Костяной совершенно точно согласится на весогонку.

Махачеву также будет довольно просто набрать необходимые габариты. В одном из интервью Ислам заявил, что в обычное время весит около 80 килограммов, а излишки потом приходится сгонять. Тут же умерять свой аппетит и садиться на жёсткую диету не придётся. Наоборот, появится возможность есть самые любимые продукты и не следить за питанием.

Правда, при таких габаритах могут упасть маневренность и скорость, бороться станет намного сложнее. Но Ислам в поединке с Волкановски продемонстрировал, что способен работать в стойке даже с самыми опасными ударниками. И стоит сказать, что Махачев ничем не уступал Александру. С десятком лишних килограммов россиянин предстанет настоящей машиной. А Павлович может стать отличным спарринг-партнёром. Тогда Джонсу придётся очень несладко!



Не верите в такой поединок? А вдруг?!