И это величайший бой? Махачеву заплатили гроши по сравнению с Хабибом и Конором!

Бой Ислама Махачева и Александра Волкановски на UFC 284 получился грандиозным. Пять раундов ожесточённой рубки и победа российского чемпиона. Поединок успели окрестить историческим и даже величайшим. Но сразу после завершения боя все бросились считать деньги. Судя по всему, контракты Махачева и Волкановски не предполагали запредельных сумм. А до показателей противостояния Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора – почти как до космоса!

Официальной информации по выплатам бойцам организация пока не давала. Но можно подсчитать стандартный вариант, который рассчитан на каждого участника подобного поединка. Общая сумма состоит из четырёх элементов: базовых выплат, продажи платных трансляций, полученных бонусов и соглашений со спонсорами. И складывается ощущение, что на двух чемпионах Дана Уайт и его детище решили сэкономить.



Интернет-портал Inside Sport подсчитал всё ещё до начала поединка. Согласно его анализу, Махачев должен получить меньше соперника. Базовый гонорар бойца составит всего лишь $ 700 тыс. Безусловно, поединок собрал солидную аудиторию зрителей, поэтому процент с продажи трансляций – около $ 400 тыс. Ещё $ 50 тыс. за лучший бой вечера и контракты спонсоров. В общей сложности российский чемпион сможет заполучить чуть больше $ 1,2 млн – не самые громкие цифры.

Волкановски получит за этот поединок чуть больше Махачева. В этом нет ничего удивительного. Во-первых, он подходил к бою в статусе лучшего бойца на планете, первого номера рейтинга P4P. Во-вторых, поединок проходил на его родине – в Австралии. Поэтому совершенно закономерно, что контракт Александра предполагает более солидные гарантированные выплаты и процент от PPV. Но даже со всеми этими «плюшками» Великий вряд ли сможет набрать больше $ 1,5 млн.



Всё это выглядит плачевно на фоне тех гонораров, которые были озвучены после знаменитого боя Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Только в гарантированных окладах россиянин получил $ 2 млн, а ирландец – $ 3 млн. Поэтому и общая выручка бойцов составила около $ 10 млн и $ 25 млн соответственно. Такие вот дела! Заработки Ислама и Александра даже близко не стоят с этими фантастическими цифрами.

Дана Уайт продолжает жадничать, не горит желанием осыпать деньгами российского чемпиона. Вот только история показывает, что такая тактика не всегда является верной. Совсем недавно лигу покинул Фрэнсис Нганну, который так и не смог договориться с боссом по условиям контракта. И дядюшка Дана просто обязан пересмотреть договор Ислама перед следующим поединком. Аппетиты лучшего бойца на планете будут соответствующими.