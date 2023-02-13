«Судьям не хватило смелости». Звёзды ММА «увидели» поражение Махачева

Долгожданный бой Ислама Махачева и Александра Волкановски на UFC 284 получился захватывающим и драматичным. По итогам пяти раундов определить победителя должны были судьи, и они единогласно решили — поединок выиграл Махачев. Со стороны казалось, что всё логично: австралиец нанёс чуть больше значимых ударов, зато Ислам доминировал по количеству тейкдаунов и времени контроля в партере. Независимые американские журналисты в большинстве своём тоже назвали победителем Махачева. Но многие звёзды UFC оказались другого мнения!

Например, легендарный экс-чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье. Улыбчивый американец дружит с Исламом, что не помешало ему отдать победу Волкановски: «Плохое решение судей. 3-2 — Волкановски ничего не проиграл сегодня. Он дрался лучше, чем кто-либо мог на его месте. Он лучший боец вне зависимости от весовых категорий. К слову, бой выдался хорошим».

Суперзвезда комментаторского цеха Джо Роган согласился с Кормье: «О, мой бог… ничего себе… возможно, мы были предвзяты. Необходимо пересмотреть бой. Как по мне, счёт должен был быть 3-2 [в пользу Волкановски]».

Кстати, сам австралиец после боя был уверен, что проиграл Махачеву справедливо, но уже через пару часов изменил своё мнение: «Только что пересмотрел бой. Я определённо выиграл второй, третий и пятый раунды. Удивлён, что не подняли мою руку. Давай проведём бой-реванш в любом месте и в любое время».

Экс-боец UFC Диего Санчес тоже увидел Махачева в роли проигравшего: «Какой же бой, оба были великолепны! После повторного просмотра у меня буквально нет слов. Больше меня впечатлил Волкановски. Несмотря на то что он намного меньше ростом, я думал, что он победил. Здорово было смотреть на его боевой дух».

Махачев против Волкановски Фото: Chris Unger/Getty Images

Решение судей раскритиковал и скандальный экс-боец Чейл Соннен. Но аргументы американца выглядят несколько странно: «Что мне не нравится, так это отсутствие смелости, которое показали судьи, отдав Исламу бой. Они не поступили так, как велит стандарт индустрии, гласящий, что предпочтение нужно отдавать бойцу, в чьём регионе проходит шоу. Парень из города, невысокого роста, был единственным, кто проявил интерес к происходящему. У него были толпа и настрой, и мир должен понять – нужно отдавать победу хозяину клетки. Так гласит стандарт индустрии».

Исходя из логики Соннена, у российских бойцов вообще не должно быть шансов, когда поединки доходят до судейских решений — ведь турниры UFC в нашей стране сейчас не проводятся. Может, Петра Яна засудили дважды подряд, руководствуясь именно версией Соннена? Вне сомнения, Чейл сморозил глупость — мы уже к этому привыкли. Но, может, Волкановски действительно заслужил победу, а судьи попросту отняли у австралийца успех? Скорее нет, чем да. Просто Кормье, Рогану и остальным парням слишком хотелось увидеть победу Александра.

Многим слишком нравится переживать за аутсайдеров и «хороших парней». Волкановски поднялся в чужую весовую категорию, был на полголовы ниже Махачева, считался намного слабее в борьбе — однако дал Исламу невероятно конкурентный бой. Вдобавок Волкановски весьма приятный парень, которого все любят за обаяние и доброту. Его победа над Махачевым стала бы невероятно красивой историей про величие и наследие. Вот только здесь не фильм, а профессиональный спорт. И россиянин оказался чуть-чуть, но сильнее австралийца. Стоит это признать.