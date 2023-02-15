«ЧМ нам не нужен, но бойкот русских поддержим». Ненависть к России убьёт любительский бокс

Любительский бокс — одна из немногих спортивных дисциплин, где наших соотечественников не притесняют по национальному или политическому признаку. Благодаря кропотливой работе Международной ассоциации бокса (IBA) и её президента Умара Кремлёва российским боксёрам вернули все спортивные права, разрешив выступать под собственным флагом и с гимном. Но возвращение равноправия сильно не понравилось многим странам — и в особенности США.

Американская федерация бокса первой приняла сенсационное решение бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира 2023 года. В качестве причины бойкота указали не только допуск россиян на соревнования: американцы обвинили IBA во всех смертных грехах, включая разницу в призовых между мужчинами и женщинами. Сразу стало понятно, что сборная США будет не единственной, кто откажется от участия в чемпионатах мира. И маховик отказов быстро набирает обороты.

Финляндия, Великобритания, Швеция, Канада, Ирландия, Чехия — спортсменов из этих стран на чемпионатах мира — 2023 мы точно не увидим. Думается, список отказников продолжит расти. Вот как объяснил отказ шведской федерации бокса Пер-Аксель Шёхольм: «Здесь нет ни демократии, ни прозрачности. Мы не принимаем обращение IBA. Мы работали в течение нескольких лет, чтобы добиться изменений, но безуспешно. Тогда они сами решили допустить Россию и Беларусь к соревнованиям, причём под национальными флагами».



«Отсутствие демократии и прозрачности» — точно достаточный повод, чтобы не ехать на главный спортивный старт года? Порой и вовсе доходит до смешного: сборная Чехии и не собиралась участвовать в ЧМ-2023, но всё равно бойкотирует турнир под официальным лозунгом «Чемпионат мира нам не интересен, но бойкот русских поддержим». И ни слова о том, что своими нелепыми бойкотами национальные федерации беспощадно наказывают прежде всего собственных спортсменов и болельщиков.

Да и сам любительский бокс получает очередной страшный удар. Чемпионаты мира теряют участников, соревнования — зрительский интерес — что будет дальше? Последние годы и так получились для бокса невероятно тяжёлыми из-за судейских проблем и финансовых скандалов. Любимый миллионами спорт вот-вот окончательно выпадет из программы Олимпийских игр, причём главной причиной будет политика. Будет глупо, если ненависть к России убьёт любительский бокс. Он этого не заслужил.



Кстати, Кремлёв и его команда за время своей работы приняли новую конституцию, закрыли все долги IBA, резко увеличили размер призовых и выделили крупную финансовую помощь национальным федерациям. Неужели все хорошие дела перечеркнуло простое возвращение в ринг российских и белорусских спортсменов? Где справедливость? Увы, есть ощущение, что США и остальным отказникам справедливость сейчас попросту не нужна. И бокс продолжит страдать.