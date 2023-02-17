«Америка причиняет страдания». Монсон настолько русский, что отказался от паспорта США!

У нас принято с некоторой осторожностью относиться к иммигрантам из развитых стран. Мол, они получают российские паспорта только из финансовых или политических соображений, а про Россию не знают ничего и ассимилироваться вовсе не планируют. В любой сложной ситуации такие «новые россияне» сразу открещиваются от связей с Россией и возвращаются на историческую родину, положив на свои счета несколько российских миллионов. Но есть и приятные исключения.

Например, Джефф Монсон. Когда знаменитый американский боец объявил о решении навсегда перебраться в Россию, это показалось неким временным бунтарством. Но Снеговик продолжал упорно добиваться российского гражданства, что всё-таки закончилось получением нашего паспорта в 2018 году. Монсон постепенно завершал спортивную карьеру и обживался в России, став муниципальным депутатом. Но вот язык Джеффу никак не давался, что не мешало ему признаваться в любви к России.

«Когда был молод, читал про Октябрьскую революцию, Вторую мировую, про то, как Россия воевала с фашизмом. Меня стала интересовать русская культура. Потом стал вновь и вновь возвращаться в Россию. Увидел разные места — Ингушетию, Сибирь, Питер… И везде чувствовал свою связь с людьми. Я получал гражданство не по соображениям бизнеса или чего-то ещё, а потому что хотел здесь жить. Трусость и зацикленность на собственных интересах — это не русские ценности. Без них наша страна будет только лучше», — рассказал боец «Аргументам и фактам».

Однако, несмотря на регулярные тёплые слова Монсона про страну и его практически постоянное проживание в России, многие наши болельщики продолжали относиться к Снеговику с недоверием. Ревнителей российского патриотизма огорчало, что Джефф периодически ездит в США, где у него осталась семья. Вдобавок Монсон оставался американским гражданином, имея сразу два паспорта. Но теперь Джефф официально отказывается от гражданства США!

«Я действительно прохожу процедуру отказа от гражданства США. Этот процесс может занять пару месяцев. Я скучаю по своей семье, но на этом всё. Не хочу иметь ничего общего с Америкой. Правительство и вооружённые силы США причиняют беспрецедентные страдания своими войнами, санкциями и вмешательством в дела других стран по всему миру. Люблю Россию и русский народ, счастлив здесь. Однако причина, по которой отказываюсь от гражданства, связана с несогласием с американской политикой. Как с внутренней, так и с внешней», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

Приятно, когда такие именитые спортсмены настолько искренне любят Россию. Ведь американский паспорт даёт своему владельцу множество преимуществ, но Джефф всё равно решил от него отказаться в пользу российского. Монсона можно понять: у нас действительно замечательная страна и отличные люди, которые, кстати, в большинстве своём очень любят Снеговика. Только Джеффу действительно пора выучить русский язык. Этот парень не только силён, но и умён — пусть говорит на языке своей новой родины.