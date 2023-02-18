Макгрегор снова вляпался в скандал! Выгнал честных бойцов ради своих приятелей

Громкий турнир UFC 284 с участием Ислама Махачева едва не затмил скандальный Конор Макгрегор. Прославленный ирландец неожиданно объявил о возвращении в большой спорт: после полутора лет простоя Ноториуса пригласили в качестве тренера на очередной сезон шоу The Ultimate Fighter. Вторым тренером стал опытный американец Майкл Чендлер, с которым Макгрегор и подерётся в концовке сезона TUF. Естественно, что к возвращению ирландца приковано огромное внимание, ведь Конор как никто умеет поднимать шумиху.

Но стартовал Макгрегор в новом амплуа совсем не так, как хотелось бы его поклонникам и Дане Уайту, который так долго настаивал на его приглашении. Шоу ещё не успело стартовать, а бывший чемпион уже вляпался в неприятный скандал! Менеджер Даниэль Рубинштейн обвинил ирландца в том, что тот лично скорректировал состав участников шоу, потребовав включить туда трёх своих знакомых. Поэтому трёх других бойцов, которых уже приняли в состав участников, внезапно исключили. Информацию частично подтвердил журналист Нолан Кинг.

«TUF 31 только начался, но некоторые прошедшие кастинг бойцы уже получили неприятный опыт. После недели изоляции в гостиничных номерах нескольким бойцам сообщили, что они всё-таки не будут участвовать в шоу… Да, там всегда есть запасные, но некоторым бойцам уже твёрдо пообещали, что они будут участниками. Однако всё изменилось, как только Макгрегора утвердили в роли тренера», — цитирует Кинга MMA Junkie.

Макгрегор, разумеется, не согласился с обвинениями — ведь увольнение ни в чём не повинных парней из шоу ради приятелей Ноториуса вряд ли кто-то оценит. Конор поспешил написать в соцсетях опровержение, которое, кстати, вскоре почему-то удалил: «Это неправда. На этом шоу я знаю только одного парня, и он сам добился этого, проявив себя. Я ни о чём не просил и никаких требований не выдвигал. И, конечно же, не убирал людей из шоу. Я сам пытаюсь вернуться в спорт, так что отвалите от меня!»

Хочется надеяться, что Макгрегор прав, а обвинения в его адрес — надуманная чепуха. Иначе уважение к Конору, и так подорванное его некрасивыми заявлениями и многочисленными скандалами, упадёт ещё сильнее. Да и Дана Уайт, когда всё-таки прервёт свой странный обет молчания, может оказаться сильно недоволен, если Ноториус действительно продвигает своих приятелей в обход действующих правил. Президент UFC старается везде продвигать равенство, во всяком случае, на словах. А Конор своими поступками разрушает репутацию промоушена.