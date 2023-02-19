Волкановски хочет реванша? Заплатите Исламу не меньше, чем дали Конору!

Ислам Махачев и Александр Волкановски закатили битву, которая будет греметь ещё очень долго. Постоянно появляются громкие новости и резонансные заявления. А теперь UFC ещё и опубликовал видео с тем, что осталось за кадром официальной трансляции. И новая информация заставляет всерьёз задуматься над происходящим.

На ролике видно, что сразу же после поединка в подтрибунном помещении между бойцами произошёл любопытный разговор. Волкановски попросил у Махачева реванш и практически моментально получил согласие. Более того, он даже предложил локацию для новой битвы двух лучших представителей рейтинга P4P – Абу-Даби. Для команды Хабиба это буквально второй дом. В Дубае наследный принц построил полноценный тренировочный комплекс, в котором регулярно проходят подготовку Ислам и его сокомандники. ОАЭ опять же место силы для россиянина. Именно там получилось победить Дави Рамуса, провести кимуру Дэну Хукеру и задушить Чарльза Оливейру.

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на канале Александра Волкановски в YouTube.

Менеджер Ислама моментально отреагировал на эту идею, будто подкрепив устное согласие бойцов: «Пришло время для Абу-Даби». Судя по видео, в тот момент соперники стали буквально лучшими друзьями. Они мило улыбались друг другу, обнимались и фотографировались. Казалось, что все получили желаемое: Махачев – первую защиту титула и возможность уже практически на своей территории ещё раз сразиться за лидерство в Р4Р. Волкановски – попытку реабилитироваться за поражение.

И вот теперь, когда мы узнали такие подробности, выходка команды Волкановски, к которой лучший (по версии каких-то людей) боец UFC присоединился, выглядит максимально позорной. Особенно когда мы вспоминаем, как Алекс улыбался в глаза Исламу, а за спиной вонзил нож в спину нашему чемпиону. Он мог дистанцироваться от выпадов своего тренера и партнёра по команде Дэна Хукера, но он и сам подлил масла в этот огонь.

Напомним, россиянина пытались уличить в использовании капельниц, что строго запрещено и может привести к дисквалификации. Но важно, что ни Австралийская комиссия единоборств, ни USADA никаких обвинений Махачеву не выдвинули. Они отказались продолжать дальнейшее расследование, поскольку не видят для этого никаких оснований. На секундочку, USADA отказалась от преследования российского бойца за недостаточностью доказательств. Это Ислам должен быть кристально чист, чтобы такая структура прошла мимо обвинений в сторону российского чемпиона.

И вот теперь, когда австралийские ребята сели в лужу, Ислам имеет полное моральное право наказать обидчиков за такое подлое поведение. Махачев уже обратился к UFC с просьбой привезти Волкановски и сотоварищи в чувства. Плюс уверены, что его юристы алчно потирают ладошки и уговаривают дать отмашку на судебное разбирательство. Иски там могут быть миллионные. Но мы уверены, что наш чемпион пойдёт другим путём. Теперь Махачев вполне может совсем иначе диктовать условия. И наказать Волкановски другими способами.

Место проведения реванша команда Ислама, напомним, обозначила. Это будет в полной мере территория Махачева, с ним в карде по традиции будут его братья, а зал переполнен его фанатами. Если Волкановски даст добро на этот поединок, Ислам смело может требовать от UFC самые «жирные» условия. Хотите реванш – платите деньги. Причём не те смехотворные, которые Ислам получил за первый бой.



Махачеву нужно требовать не меньше той суммы, которую Конор Макгрегор получил за легендарное противостояние с Хабибом Нурмагомедовым – около $ 30 млн. И если этого не захочет дать UFC, пусть поднатужится сторона австралийца. Теперь ему этот бой нужнее, чем Исламу.

У нашего парня впереди много ярких и интересных боёв. Тот же Порье достоин титульного шанса (мы, конечно, понимаем расклады, шансов у него не будет). Дариуш находится на грани того возраста, когда можно в первый и последний раз зайти на титульник, голодный Физиев. Вызовов у Ислама более чем достаточно.

Опять же, средний вес, куда его сватает тренер Мендес. Каждая из последующих побед будет поводом отдать россиянину первое место в Р4Р. А Волкановски ждёт Яир Родригес, который может похоронить все его надежды на столь желанное величие. Нам уже неинтересно, с чем связаны были эти нелепые обвинения, нам интересно, согласится ли Великий поделиться своими процентами от платных трансляций в пользу Махачева. А почему нет? За свои поступки нужно отвечать.