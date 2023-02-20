Три нокдауна и экстра-раунд! Друг Петра Яна выжил в жуткой бойне и победил. Видео

18 февраля в Екатеринбурге состоялся огненный турнир RCC Fair Fight 20. Особенно ярким получился поединок, в котором зарубились Ильяс Хамзин и Милсон Кастро. Россиянин шёл в организации с рекордом 2-0-0. Но именно этот бой совершенно точно выделяется, после него вполне можно заявлять свои серьёзнейшие притязания и в промоушене, и за его пределами. Битва по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках вышла на загляденье.
Начало получилось довольно осторожным. Соперники обменивались увесистыми атаками и искали уязвимые места. Но уже к середине первого раунда Хамзин нашёл возможность потрясти бразильца мощнейшим ударом. Правда, Ильяс так и не смог развить этот успех, зато чуть не проиграл. Кастро внезапно выкинул боковой и отправил россиянина в нокдаун. В этот момент показалось, что инициатива перешла в другие руки.
Начало второго раунда также прошло под диктовку Милсона. Он выглядел легче, уверенно вёл ход поединка. Но Хамзин смог перетерпеть и вновь бросился атаковать. Ильяс стал доминировать, внезапно превратился в настоящую машину. И под занавес трёхминутки дважды отправил соперника на настил. Бразилец терпел и раз за разом вставал.
В третьем раунде соперники начали включаться в тяжелейшие размены, только вот падать в нокдауны уже не собирались. Сначала инициативой владел Ильяс, а под занавес поединка Милсон и вовсе был близок к досрочной победе. Но, видимо, судьям было мало такого зрелища. Рефери не смогли определить лучшего и позвали бойцов на экстра-раунд. В дополнительной трёхминутке Хамзин решил действовать более осторожно и дисциплинированно. А у бразильца опустел «бензобак», и он практически перестал попадать.
Права на видео принадлежат RCC. Просмотреть обзор боя можно в телеграм-канале RCC: MMA & Boxing.
После экстра-раунда судьи были единодушны – они отдали очередную победу Хамзину. Друг Петра Яна в очередной раз доказал всем, что способен выживать в сумасшедших рубках.
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