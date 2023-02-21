«Дружба дружбой, денюжки — врозь». Иван Штырков готов драться и на голых кулаках, платите!

7 марта на арене «ДИВС» в Екатеринбурге состоится боксёрский вечер RCC Boxing Promotions. В главном бою сойдутся Иван Штырков и Магомед Исмаилов. В 2020 году они уже дрались между собой по правилам MMA. Тогда победу судейским решением одержал Исмаилов. Теперь соперников ждёт реванш, но уже по правилам бокса. Шесть раундов, перчатки на 10 унций и новая страница этого захватывающего противостояния. Мы поговорили со Штырковым и выяснили интересные моменты подготовки к этой рубке!

– Начнём с боя с Магомедом Исмаиловым. Все хотели этот поединок. Для вас это возможность реваншироваться или отдельное шоу, отдельная история?

– Для меня ни в коем случае здесь нет никакого реванша. Потому что совершенно другой вид спорта. И противостояние. Человек тот же, но дисциплина другая. Поэтому это нельзя называть реваншем. А каких-то обид или амбиций, что нужно в любом виде спорта и в любой дисциплине реваншировать Магу, у меня тоже нет. Я профессионал, поэтому к любой неудаче отношусь профессионально. Поражение было по MMA, поэтому и реваншироваться нужно по MMA. А бокс – это совершенно другая история. Поэтому будем делать совершенно другую историю.

– Всё выглядит так, что у вас с Магомедом хорошие взаимоотношения. Он часто приезжает на турниры, переживал за вас, поддерживал. Можно ли сказать, что он симпатичен как человек, как боец?

– У нас с Магой достаточно дружеские, приятельские отношения. На взаимном уважении. Я так отношусь к нему. Хорошие отношения. Но тут стоит вопрос того, что мы профессионалы. На самом деле дружба дружбой, а денюжки врозь. Но тут всё можно и по-другому интерпретировать. Ещё раз повторюсь, я профессионал, как и Мага. Противостояние наше – это будет работа. Наши взаимоотношения вне клетки – это совсем другая история.

Я считаю, что работу от личного нужно держать подальше. Поэтому в клетке и в ринге нужно показывать то, за что тебе платят деньги. Ту работу, которую хотят увидеть зрители. А всё остальное будет вне ринга и вне клетки. Это никак не влияет. Люди, видимо, привыкли, что нужно показать оскорблениями, взаимным неуважением, что ты готов драться с человеком. Но можно уважать своего оппонента и даже нужно его уважать.

Если ты не уважаешь своего оппонента, то это так себе история, на самом деле. Мне проще, мне легче на душе. И внутренне приятно драться с достойным соперником, достойным человеком и достойным оппонентом. Я бы не хотел делить клетку или ринг с людьми, которых я не уважаю. Которые поведением или непристойными выражениями пытаются задеть меня, моих родных и близких. Слава богу, в моей практике этого пока не было. И я надеюсь, что и не будет. Меня не заставят повестись на это.

Магомед Исмаилов Фото: RCC Boxing

– Сейчас объявили бой Волкова и Романова в UFC. Два славянина, русскоязычных. Зачем в американском промоушене сталкивают этих ребят?

– Здесь можно интерпретировать это по-всякому. Я думаю, что найти оппонентов можно было ребятам. Но, с другой стороны, это работа. И ребята понимают, когда идут в мировой промоушен, что они могут столкнуться друг с другом. Но это примерно как в Санкт-Петербурге дрались Царукян с Махачевым. Два россиянина. Не было такой политической обстановки, какой был смысл это делать? Но это делают изредка.

Думаю, что и бразильцы так же дерутся, и американцы. Если хотеть в этом искать подоплёку, можно её найти. Но, может, хотя бы сами постараются держать спорт подальше максимально от всего этого? Если организаторы не хотят держать спорт вне политики, можно самим попробовать. Не акцентировать внимание, а, наоборот, сгладить углы. Сказать, что так просчитали матчмейкеры в этом дивизионе. Что не получается больше никого свести или это будет интересный бой.

Можно найти подоплёку во всём. Но я не вижу какого-то криминала, когда два россиянина, два славянина, два бразильца дерутся в одной и той же лиге. Лига огромная, так получается. Если убрать политическую обстановку, веяния и ещё что-то – почему нет? Не знаю. Может, в этом нет определённого смысла для Волкова. Но, может быть, этот смысл видят матчмейкеры.

– Кинг-Конг может быть неудобен Александру с технической точки зрения, в плане мощи и борьбы.

– Мне почему-то наоборот кажется. Не кажется, что это какая-то феноменальная борьба против Волкова. А что касается мощи – у Саши её не меньше. Он сейчас в форме, поднабрал и мощно стоит на ногах. Большим стал, тяжёлым. Я думаю, что не стоит искать никакой подоплёки. Сделали бой и сделали. Подерутся, узнают, кто сильнее, и дальше пойдут. Надо самим проще к этому относиться, не искать подводных камней.

– Если бы турнир, на котором состоится ваш бой с Исмаиловым, состоялся в итоге в Челябинске, вас это расстроило бы?

– Нет. Это всё равно Урал. Очень много людей ездят в Челябинск поболеть за наших боксёров. И я очень много раз выбирался туда. Это регионально не очень далеко от Екатеринбурга. Челябинск всегда тепло встречает. Бывает даже теплее, чем в Екатеринбурге. Челябинск не избалован такими событиями. Я сильно не разделяю эти города – это Урал. В Челябинске мне тоже было выступать очень круто. Я ни в коем случае не огорчился бы. Всё равно что выступать на своей родине, можно так сказать. Это будет моя территория – Урал. Никаких огорчений. Главное, чтобы состоялся турнир. А в том, что всё было бы круто организовано, у меня сомнений нет.

– Что касается дел минувших. Вы говорили, что кто-то «сливал» Магомеду подробности подготовки к первому бою. Были ли предприняты какие-то попытки исключить это теперь?

– На самом деле я отношусь к этому очень просто. Без всяких предвзятых вещей. Мы готовились к Магомеду в Дагестане. Естественно, не могло этого не происходить. Это ерунда всё. Мы же не тактические ходы продумываем, как шпионы. Пришли и план действий рассказали. Плана-то нету никакого. В этом и прикол моих всех подготовок.

Я готовлюсь на каждую ситуацию, которая будет происходить здесь и сейчас. У меня тактики нет никакой. Я просто выхожу и делаю то, что должен. Спортивная интуиция. Реагирую на конкретный момент и где-то импровизирую, делаю так, чтобы удивить соперника. Поэтому нету каких-то «домашних заготовок». Я такой боксёр… Как под мой бокс можно как-то подстроиться? Или я под кого-то? Я буду просто делать что умею – махать руками и передвигаться.

Тем более сейчас мои спарринги никто не снимает, никто не может передать их Магомеду. Да и близких Исмаилова тут нет. Поэтому не знаю. У меня один раз в неделю спарринг по боксу, один раз – спарринг по MMA (смешанный, пять по пять). Поэтому я не пытаюсь покинуть цех MMA, ни в коем случае не буду забывать борьбу, удары ногами. Я пойду показать тот бокс, который у меня есть. И выше головы я прыгну только в бою. Я никак не смогу перестроиться и стать Мохаммедом Али, Майком Тайсоном, Дмитрием Биволом. Я буду тем же Штырковым.

– По антропометрии, по движению – визуально Тайсон.

– Визуально, да, может быть, где-то и похоже (смеётся).

Магомед Исмаилов и Иван Штырков Фото: RCC Boxing

– Не было такого полноценного тренировочного лагеря, настроенного именно на бокс?

– Да-да, я и не планирую забывать MMA, готовясь к боксу. Я этого не собираюсь делать. Я с MMA ещё не закончил, у меня есть определённые моменты, которые я должен ещё отработать. Я просто немножко где-то какие-то проценты подготовки перегрузил на бокс. Больше лап, работы какой-то специфической под бокс. Но MMA остаётся и будет оставаться. Подготовка идёт полным ходом, но она смешанная. Просто сделали уклон немного в сторону бокса. Но MMA помогает. Та же выносливость рук, комбинаторика, чувство дистанции. Это всё в пользу. Смешанные спарринги по MMA не повредят мне в боксе никак.

– С кем по боксу вы спарринговали?

– Ко мне тут приезжает парень. Хороший боксёр, мастер спорта, как мне ребята сказали. Молодой парень под 100 кг веса. Нормально мы с ним отрабатываем необходимую мне работу, ничего сверхъестественного. Мне не нужны олимпийские чемпионы или чемпионы. Чтобы просто получать по голове, они меня будут бить. Нужно самому отрабатывать, смотреть, чтобы получалось. А звать на уровень выше боксёров нет никакого смысла. Быть двигающейся грушей.

– Перед последним боем было три хороших, качественных, быстрых победы нокаутом. Все три были в первом раунде. А в декабре пришлось отработать все 15 минут, и показалось, что было тяжело. Это может как-то переброситься на бокс, где потенциально нужно будет боксировать 18 минут?

– Тяжело сравнивать бой по MMA и по боксу. Даже просто по регламенту. Когда ты работаешь три минуты и минуту отдыхаешь, а там пять минут. Плюс борьба – это совершенно другая нагрузка. Один полноценный борцовский раунд в MMA пятиминутный в плане закисления куда больше нагружает, чем два раунда по боксу по три минуты. Но это невозможно сравнить. Это совершенно разные виды спорта и разные кондиции.



Я не думаю, что боксёр-профессионал выдержит мою борьбу. А я – его бокс. Его бокса я могу выдержать два раунда по три минуты. Но вряд ли боксёр-профессионал выдержит мою борьбу пять минут. Я просто даже не вижу проблем в том, что произошло в крайнем бою. Мне опять начали предъявлять, что якобы я устал. А как должно быть в бою «три по пять» с хорошим и достойным оппонентом? Человек не должен устать?



Не могу сказать, что я выдержу спокойно все шесть раундов. И, может быть, буду в таком же уставшем состоянии. Но я хочу объяснить, что любая работа, в которую ты полностью вкладываешься и отдаёшь всего себя для победы, и ты не победил, то тебе не хватило чего-то. Но если ты устал, не можешь стоять на ногах, но победа твоя, то в этом и заключается смысл спорта.



Если ты победил и не устал, то это хорошо, повезло, так бывает. Лаки-панчи, счастливые удары или человек был не совсем готов сопротивляться в борьбе. С Асылжаном был крутой и равный бой, хороший оппонент. Да, я был уставший. Но победа же важна. Неважно, в каком состоянии ты после боя, счастливый или уставший. Гипоксия, все дела. Но победа!



Нужен же результат, я всегда думал. Если для результата нужно вот так устать, значит, будем так уставать. И в боксе всё то же самое. Если я так устану и выиграю, так должно быть. А если устану и не выиграю, значит, меня не хватило. Арифметика настолько простая, что объяснять нечего.

– Что касается боксёрских навыков. У Магомеда богаче опыт выступлений по боксу, насколько ему это может помочь?

– У меня один бой по боксу, у Маги – два. Не сильно далеко он ушёл. И не могу сказать, что мой один бой дал намного больше опыта. Если брать боксёрский поединок с Иличем, я вообще не понял, что это было со стороны Александра. Он абсолютно, по-моему, не умеет бить руками.

– Было ли ощущение, что то ли боялся Илич, то ли были какие-то позывы внутренние?

– Мне казалось, что он вообще не умеет бить руками с точки зрения бокса. Бокс очень плохой у Илича. Ну, это так и есть. Он хороший кик или тай – ноги, колени. Но это не значит, что человек хорошо боксирует, работает руками. Та скорость, которую показал Мага, она была для Илича какой-то феноменальной. Или просто ему неудобно было. Это называется хайп. Тот бокс, который он показал… Не уверен, что организаторы боя были рады заплатить деньги за такое противостояние.

– В декабре Немков говорил о том, что планируемый поединок сорвался из-за ваших проблем с почками. Следующий после Маги – Виктор?

– С Немковым? Гештальтов у меня нет. Есть просто желание подраться по MMA. И бой с Виктором может состояться, а может и нет. Я пока так далеко не заглядывал. Нужно провести по боксу бой с Магой. А дальше заглядывать не хочется. Планы какие-то есть – и у Виктора, и у меня, и у организаторов. Будем думать, что делать дальше, смотреть по состоянию здоровья. Я тоже парень уже не молодой, а плотность выступлений и нагрузок достаточно большая. Поэтому надо всё это взвешивать. Но желание есть ещё выступать, есть порох в пороховницах.

Иван Штырков Фото: RCC Boxing

– Полгода назад заикались о ваших возможных выступлениях в кулачных боях. На RCC пока эта идея застыла, но не было ли предложений от других промоушенов?

– Сульянов и Hardcore всё хотят сделать бой с Хадисом Ибрагимовым, но это всё желание. Были пару стердаунов, разговоры. Посмотрим после Исмаилова, есть ли смысл драться с Ибрагимовым. Только если денег заработать. Но денег никто не хочет нормальных платить, которые хочу я. Мне кажется, Top Dog не потянет гонорары, а Сульянов…

Насчёт кулачки нет никаких амбиций, только деньги, заработать на пенсию. Где-то в боксе и MMA есть чёткие гонорары, от которых я уже не отступлю. В боксе я могу сделать это ради наследия и моей истории, это не моя территория. Ради каких-то громких противостояний на первое место можно поставить шумиху, нежели финансовую составляющую. В MMA есть определённый ценник, меньше которого я не выступлю. А кулачка – только про заработок. Если кто-то захочет меня увидеть в этом спорте, то только ради чека. Тут никаких амбиций спортивных. Кулачку я не позиционирую как спорт. Это просто драка без перчаток в таком-то темпе. Всё это ради крови и зрелища. Хотите моей крови и зрелища – здесь только деньги и никакого спорта.

Бокс – благородный вид спорта испокон веков. Здесь у меня одна философия и отношение к нему. MMA – это моя работа, есть своя цена как профессионала, бойца. А кулачка – это просто желание каких-то людей увидеть меня в этом.

– Хотелось бы узнать мнение по ситуации, в которую сейчас попал Ислам Махачев. На ваш взгляд, как это может развернуться, может ли команда Волкановски что-то доказать?

– На самом деле, я не знаю, какой информацией владеет команда Волкановски. Видеозаписями капельниц или процесса этого? Как по мне – это просто низко. Я и мои близкие ребята считаем, что после драки кулаками не машут. При чём здесь команда Волкановски, если есть антидопинговая комиссия. Она и должна разбираться, проводить расследование. А чего сейчас там орать ходить? Ну да, показал ты близкий бой. Сам не ожидал от себя, а теперь говоришь. Все вещи, которые говорит Волкановски, я расцениваю как неожиданно удачное выступление для самого себя. И не очень хорошее выступление для Махачева. И на этом фоне люди пытаются вознести Александра.

Ну да, человек только титульный бой провёл, вес опять согнал. Я вообще удивился, что они так быстро взяли бой. Ребята у Хабиба обычно очень качественно восстанавливаются после подготовок и весогонок. Но они взяли этот бой, выиграли. А сейчас там ходить… Ну это просто раздув, хайп, привлечение внимания. Что-то нужно, что-то они хотят.

Есть целая организация, которая должна этим заниматься. Что там ходить, лезть? «Мы что-то видели, мы что-то знаем». Ну, знаете, так заявляйте и доказывайте официально. Как по мне, это какая-то бабская история, не уровень UFC. Платить столько денег USADA, чтобы команды ходили и друг на друга кричали – это непрофессионализм.

– Будет ли по-пацански от команды Ислама подать на этих ребятишек в суд за оскорбления и клевету?

– Надо разбираться, в каком это было ключе. Если у них есть реальное опровержение на фоне юридического аспекта и они могут точно доказать, что Волкановски и все они просто пустословы, то я бы таких людей наказывал. Чтобы неповадно было другим. Если есть такая возможность, я бы наказывал. Сейчас эта шумиха, эти лишние нервы, зачем всё это? Опять же, неприятно. Этого не было или это не доказано, а вы просто говорите на людей. Я не вижу в этом ничего человеческого и ничего спортивного.

Есть определённая организация, в юрисдикцию которой входят все эти вещи. Если USADA, которая контролирует и курирует UFC, ничего не нашла и не предъявила обвинения, так какого хрена люди пытаются выступить в её роли?

Ислам Махачев и Александр Волкановски Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGES

– Хабиб много раз был угловым, секундировал членам своей команды. У нас было два примера за две недели – Токов, которого секундировали братья Михайловы, и Ислам, который по телефону признался, что без Нурмагомедова было плохо. Насколько важна личность в углу? Повлияло отсутствие Хабиба в углу или уровень Волкановски?

– Я думаю, что всё могло быть в синергии. Волкановски показал и правда отличный бой, сделал максимум, который мог. Он мог это всё сделать, потому что душевный дисбаланс или не было Хабиба рядом с Махачевым. Это всё могло быть взаимосвязано. Но на самом деле нужно знать, насколько ментально Нурмагомедов важен для ребят, насколько они верят в его присутствие рядом с собой. И оно даёт им воодушевление. Ни шагу назад и всё в этом духе, до конца. Как, например, присутствие отца на боях у Хабиба.

Я не могу сказать или выразить в каком-то эквиваленте эту составляющую. Но если для них это действительно очень важно и они считают присутствие Хабиба как залог победы, то это как суеверие может быть. Вполне возможно, что это сбило с рабочего настроя, ментального. Могло это быть. Но это всё в голове, в нервной системе. Это такие вещи, которые не просчитаешь, нужно знать человека, близко с ним общаться. Так как я этого ничего не знаю и не ожидаю, могу лишь предполагать, что это на таком уровне. Что присутствие Хабиба в углу является идолом, оберегом.

Они зависят от него, когда он в своём углу. Его нахождение на них сильно влияет. Если это так, то это, вполне возможно, могло сказаться.

– Когда Хабиб объявил, что больше не будет ездить с ребятами, было это опасение. И оно оправдалось, правда?

– Тут можно плюсы искать Махачеву как ментально сильному человеку. Если был такой настрой, когда Хабиба не было в углу и он всё равно смог собраться в этом дисбалансе и сделать свою работу, насколько все говорили и предполагали. Просто Волкановски очень неудобный соперник в плане тактики и манеры ведения боя именно для Махачева.

– У Махачева был в бою тяжёлый момент, когда Ислам пропустил два удара и был вынужден восстанавливаться, оказался у клетки и всё равно вытащил этот бой.

– В любом случае это для него плюс огромный. Это победа! А победителей не судят. Говорить можно всё что угодно. Победа его, он сделал свою работу, он чемпион. В логове врага. И ему эти рассуждения… А сейчас это некрасивое поведение – капельницы, не капельницы. Это попытки обратить внимание. Это не по-спортивному и не по-мужски точно. А уж по-человечески или нет, там люди особенно за это не заморачиваются, видимо.