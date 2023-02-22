«Самое глупое решение». Тим Цзю пошёл на бессмысленный риск — отец был хитрее

Осталось меньше трёх недель до очередного боя знаменитого Тимофея Цзю. Парень, за которого одинаково сильно переживают как в Австралии, так и в России, должен был подраться с абсолютным чемпионом мира Джермеллом Чарло, но тот неожиданно сломал руку на тренировке. Цзю мог бы подождать восстановления Чарло, чтобы всё-таки получить главный поединок в своей жизни, однако решил не простаивать и выбрал в качестве соперника Тони Харрисона. Решение Тимофея не поняли многие, даже сам Харрисон.

«Если что-то случится… Если Тим откажется от боя из-за травмы руки, это будет обман. Он будет считаться мошенником. И я думаю, что весь мир будет считать его мошенником. Потому что мы все знаем, что он нашёл способ выкрутиться из боя с Тони Харрисоном. Пошёл бы я на такой бой на месте Цзю? Ни за что на свете. Это самое глупое решение, которое может принять его промоутер в такой ситуации.

На месте Тимофея и его команды я бы так не поступил даже за миллион лет ожидания. Что они делают, потратив столько времени на раскрутку и продвижение? Я сказал бы Тиму, что нет ничего страшного в том, что Чарло сломал руку. Мы уже у двери, давайте просто подождём, не будем разрушать уже сделанное. Сторона Цзю приняла максимально глупое решение, если рассматривать его в плане продвижения Цзю», — цитирует Харрисона Boxing Scene.

Действительно, Тимофей и его команда пошли на очень странный шаг. Неужели Тиму так хочется драться? Это профессиональный спорт: иногда приходится подождать, чтобы получить необходимое. В бою с Харрисоном он не сможет получить ничего, кроме временного чемпионского пояса WBO — сомнительный трофей для Цзю, который нацелен на звание абсолютного чемпиона. Ладно бы ещё Тони был середнячком, на котором удобно размяться в ожидании Чарло, но Харрисон — невероятно опасный соперник со всех точек зрения.

Если Тимофей неожиданно проиграет американцу, про бой с Чарло можно будет надолго забыть, как и про чемпионские амбиции. В случае победы Цзю тоже рискует, ведь это профессиональный бокс: пока Тимофей будет восстанавливаться, ситуация может измениться и промоутеры Чарло договорятся с другим боксёром. Отец Тимофея, легендарный Костя Цзю, никогда не позволял себе подобных опрометчивых решений. Если Тим хочет превзойти отца, ему нужно быть мудрее и тщательнее выбирать себе соперников.