«Пузатый нас боится». Команда Усика совсем обнаглела или Цыганский король реально напуган?

Осталось меньше недели до марта, большой спортивный год стремительно набирает обороты. Но с самым ожидаемым боем в мире бокса продолжается настоящая «Санта-Барбара». Александр Усик и Тайсон Фьюри никак не могут договориться о дате, месте и условиях своего поединка. И все последние реплики сторон указывают на то, что главной причиной разногласий становятся деньги. Обидно, но бойня века может сорваться из-за того, что каждый из боксёров хочет срубить побольше.

Сначала очень ярко высказался отец Тайсона Фьюри – Джон. Он обвинил Усика и его команду в излишней жадности: «Нужно относиться к Тайсону должным образом – он чемпион. Усик не ровня Тайсону. Встаньте в очередь и, пожалуйста, ждите, когда вас позовут. Если ты не уважаешь Тайсона, то не рассчитывай на поединок. Усик не стоит того, чтобы отдавать ему 50 процентов заработанных денег. Пусть вернётся в очередь, и, возможно, бой состоится».

Такие слова разозлили тренера Усика. Сергей Лапин очень жёстко проехался по Фьюри и намекнул на то, что Тайсон просто боится выйти в ринг с его подопечным: «Получается так, что великий Тайсон Фьюри ростом в 210 сантиметров всеми силами избегает боя с Александром Усиком, хотя говорит, что никого не избегает. Тайсон называет Александра кроликом и средневесом, но Саша готов доказать, что он лучший тяжеловес. А Фьюри, видимо, потерял и смелость, и ручку для подписания контракта.

Мы ждём контракт, всё зависит от желания Фьюри. Александр сразу сказал, что готов драться когда угодно и где угодно. Но, судя по всему, пузатый Фьюри видит в Усике чересчур большую угрозу».

С каждой новой репликой становится всё меньше шансов на то, что боксёры всё-таки сойдутся в ринге в ближайшее время. Александр и его команда не собираются отступать в плане денежных аппетитов. Усик хочет 50%, на что решительно не согласны представители Фьюри. Цыганский король действительно более статусная фигура, поэтому вправе требовать солидный гонорар.

Ещё одним смущающим фактором для Тайсона является присутствие на горизонте Фрэнсиса Нганну. Британец прекрасно понимает, что бывший чемпион UFC представляет в ринге гораздо меньше опасности, чем хитрый Усик. А вот гонорар за исторический бой с Нганну может стать рекордным. Особенно если получится реализовать все задумки – маленькие перчатки, Майк Тайсон в роли судьи. Одним таким поединком можно озолотиться на всю оставшуюся жизнь.

Конечно, для фанатов бокса со стороны спортивной составляющей намного интереснее сражение Усика и Фьюри. Они так мощно раскручивают бой, что в ринге обязаны устроить настоящую мясорубку. Но команде Александра придётся идти на уступки, умерить свои финансовые запросы. Иначе Цыганский король выберет деньги и зарубу с Нганну. И вряд ли кто-то сможет упрекнуть Тайсона в трусости. Просто бизнес – ничего личного!