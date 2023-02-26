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Флойд Мейвезер — Аарон Чалмерс, результат боя, Мейвезер пропустил взвешивание

Флойд прогулял взвешивание и плясал с ринг-гёрлз. Но играючи порвал соперника!
Александр Фролов
Флойд Мейвезер
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Может, Мейвезеру пора вернуться в профессиональный бокс?

Если кто-то и умеет жить в своё удовольствие, то это Флойд Мейвезер. Легендарный боксёр давно оставил профессиональный ринг, зато активно проводит выставочные бои, складывая новые миллионы в свой бездонный кошелёк. Несмотря на солидный возраст, Флойд продолжает держать себя в отличной форме, чего хватает для лёгких побед над блогерами, кикбоксёрами и другими выставочными оппонентами. Минувшей ночью Мейвезер снова доказал, что остаётся хорошим боксёром, даже несмотря на полное отсутствие подготовки.

Флойд справедливо решил, что пройдёт известного блогера и бывшего бойца ММА Аарона Челмерса даже одной левой. Американец почти не тренировался, а на взвешивание и вовсе не пришёл! Мейвезер объяснил, что ему было некогда: он бурно отмечал собственный день рождения с друзьями и подругами. Любого другого боксёра за подобное отношение попросту уничтожили бы, но, учитывая выставочный статус поединка, Флойда решили простить. Возможно, Чалмерс надеялся, что загул соперника поможет ему победить.

Но в ринге всё стало ясно с первых секунд. Хотя Чалмерс дразнил Мейвезера и пытался жёстко атаковать, ему не удавалось даже дотянуться до легендарного американца. Флойд шикарно двигался, выкидывал быстрые комбинации и всячески демонстрировал свой класс. Его оппонент, за исключением умения резать углы, не показывал ничего. Блогер выглядел слишком медленным и неумелым на фоне Мейвезера, на которого словно не влияют прожитые годы. В каждом раунде американец был свежее и попросту избивал Аарона.

Наследие — ничто, деньги — всё! Доллары для Мейвезера — религия, но святого там ничего нет Наследие — ничто, деньги — всё! Доллары для Мейвезера — религия, но святого там ничего нет
«Не расист, но величайшие боксёры — чернокожие». Мейвезер прав или сказал глупость? «Не расист, но величайшие боксёры — чернокожие». Мейвезер прав или сказал глупость?

Мало того, в какой-то момент Мейвезеру стало банально скучно, ведь он не чувствовал никакой опасности. В перерывах между раундами Флойд танцевал с ринг-гёрлз, сопровождал свои удары забавными цитатами и всячески старался развлечь себя и публику. Чалмерс проиграл вчистую, но, поскольку бой был выставочным, по итогам восьми раундов рефери не стал объявлять победителя. Мейвезер в очередной раз подтвердил, что рановато ушёл из профессионального бокса: его форма и рефлексы на великолепном уровне.

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