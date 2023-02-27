У Чимаева чрезмерные аппетиты. Требует два пояса, а сам едва справился с Бёрнсом

Хамзат Чимаев постоянно заявляет о своих притязаниях на доминацию в UFC. А теперь он хочет за год стать чемпионом сразу в двух дивизионах – полусреднем и среднем весе. Но организация пока не спешит давать Борзу следующий поединок. Последний раз он выходил в октагон в сентябре 2022 года. Тогда Хамзат буквально за две минуты разобрал на части Кевина Холланда. И бить проходных соперников Чимаев больше не собирается – он назвал сразу четырёх возможных оппонентов для следующего поединка.

Роберт Уиттакер

Самым вероятным вариантом соперника для следующего боя сам Хамзат считает Роберта Уиттакера: «Я жду своей очереди. Думаю, следующим подерусь с Уиттакером. Хочу с ним подраться. У него нет соперника. Пауло Коста куда-то сбежал, болтал-болтал о том, чтобы со мной подраться. С ним биться не хочу, буду драться с Уиттакером. Я хочу с ним подраться. Как человек он мне симпатичен, хороший парень. Слишком много не болтает, лишнего себе не позволяет. Чисто от души на пресс-конференции посижу и подерусь».

Роберт за 2022 год успел провести два боя. Сначала его соперником стал Исраэль Адесанья. Титульный поединок в среднем весе сложился для австралийца неудачно. Уиттакер выглядел неплохо, но единогласное решение судей было на стороне Иззи. А в сентябре получилось расправиться с Марвином Веттори. Решение судей также было единогласным, но уже в пользу Роберта. Опытный ветеран UFC – прекрасная оппозиция для заявки на титульный поединок.

Хорхе Масвидаль

Сам Чимаев хотел бы видеть следующим соперником другого бойца. Хамзат намерен наказать Хорхе Масвидаля за длинный язык: «Когда я стал популярен, все начали что-то болтать против меня, не знаю зачем. Те, кому я респектовал, тоже плохо про меня говорят. Ну, Масвидаль, я думал, что нормальный, никогда плохого ничего не сказал про этого пацана, а он начал бурду нести. Тоже нужно размазать его».

Масвидаль – яркая личность. Но прямо сейчас он вряд ли сможет составить Чимаеву серьёзную оппозицию. Он идёт на серии из трёх поражений. Сначала Хорхе дважды упустил возможность завоевать пояс чемпиона UFC в полусреднем весе, проиграв Камару Усману. А затем американца разбил ещё и Колби Ковингтон. Поэтому единственный смысл в таком бою может касаться исключительно личных разборок.

Леон Эдвардс/Камару Усман

Самое сладкое – притязания Чимаева на битву с чемпионами. Он уверен, что сможет получить уже следующий титульный бой в полусреднем весе: «Скорее всего, Леон Эдвардс и Камару Усман подерутся сейчас. Подерусь с тем, кто победит».

Эдвардс и Усман в прошлом году провели лишь очный поединок, с другими соперниками не рубились. Леон совершил невероятный апсет, превратил свой статус аутсайдера в чемпионский титул. Он вырубил обладателя пояса в пятом раунде, буквально за минуту до завершения боя. Эпичный хед-кик снял все вопросы о победителе. Пока притязания Чимаева на титульник выглядят призрачными. Но зарубиться с проигравшим в реванше Борз вполне может. И в случае победы он сможет потребовать поединка с чемпионом.

Алекс Перейра

Бой с Алексом Перейрой был в целях Хамзата ещё прошлой осенью. Сразу после победы бразильца над Адесаньей Борз бросил ему вызов. Судя по словам Чимаева, от этого поединка чемпион сбегает: «В среднем весе тоже драться хочу. Я чемпиона вызвал, не знаю, чего он хочет. Избегает меня. Нулевая борьба, знает, что я его в первом раунде раскатаю. Он сам всего три боя в UFC провёл. Посмотрим, что получится».

Прямо сейчас этот поединок возможен только в случае, если UFC даст Чимаеву такой шанс и не оставит Перейре выбора. Сам Алекс совершенно точно не станет отвечать положительно на вызов Борза. Поединок с Исраэлем наглядно продемонстрировал, что у бразильца действительно есть огромные проблемы в партере. И Хамзат может банально не выпустить его из-под контроля. Единственным шансом Алекса станет лаки-панч.

Чимаев настойчиво стучится в двери руководства UFC и требует вывести его сразу на два титульника за год. Он продолжает подготовку в Таиланде и находится в прекрасной форме. Видимо, Хамзат действительно решительно настроен подмять под себя сразу два дивизиона, пойти по пути великих двойных чемпионов. Но пока не совсем понятно, пойдёт ли организация на такой шаг. Всё-таки единственной серьёзной оппозицией для Чимаева был Гилберт Бёрнс. И от него Борз едва унёс ноги! Бразилец даже требовал реванша, однако так его и не дождался.