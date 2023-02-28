UFC погрязла в коррупции? Экс-чемпион открыто говорит о договорных боях

Только-только начала затихать тема с разбирательством в отношении тренера бойцов UFC Джеймса Краузе. По имеющейся информации, он решил поживиться на своих подопечных и устраивал договорные поединки. Атлетическая комиссия штата Невада отстранила американца от работы и продолжает расследовать обстоятельства произошедшего. Постепенно разговоры о подставных боях в UFC начали затихать. И вот бывший чемпион организации в полутяжёлом весе Куинтон «Рэмпейдж» Джексон выдал огненную сенсацию.

Экс-соперник Фёдора Емельяненко решил припомнить UFC все былые обиды. Сначала он заявил, что организация внаглую украла у него спонсорский контракт. На этом Рэмпейдж не остановился и решил рассказать о договорняках: «Я знаю, что в MMA были подставные бои. Знаю. Вы говорите мне, что хотите подраться, а затем добавляете: «Эй, Рэмпейдж, я дам тебе 10 миллионов, если ты ляжешь. Но я должен смотреться правдиво. Я должен и вправду ударить тебя». Я отвечаю, что меня постоянно бьют. В конце концов, вы знаете, что меня ударите. Я знаю, меня ударят. Но я не знаю, что меня вырубят к чёрту. Я считаю, что просто упаду. Боксёры постоянно так поступают».

К сожалению, договорные поединки становятся серьёзнейшей проблемой во всех организациях, UFC не исключение. И после таких громких заявлений начинаешь смотреть совсем иначе на некоторые подозрительные бои. А ещё в последнее время очень часто случаются резонансные судейские решения. Неужели, помимо договорённостей бойцов и менеджеров, есть интерес у рефери? Просто тут и выдумывать нечего, бенефициары очевидны.

Не избежали настоящих «ограблений» и бойцы из России. Сначала рефери совершенно необъяснимо не отдали Петру Яну победу над Шоном О’Мэлли, затем Магомед Анкалаев не стал чемпионом в битве с Яном Блаховичем. И оба наших воина были фаворитами противостояний. И таких вопросов становится всё больше, тут и бой Пимблетта с Гордоном, и постоянные странные поступки судьи Сола Д'Амато.

Конечно, президент UFC Дана Уайт просто в бешенстве от происходящего. И его позиция заслуживает уважения. Он всей душой ратует за своё дело, поэтому не намерен терпеть подобных выходок со стороны тренеров и бойцов. Но наличие коррупции в организации становится всё сложнее отрицать. Кто-то совершенно точно закрывает глаза на странные поединки и последующие решения судей.

Договорные поединки – огромная проблема современного спорта. И бойцам действительно выгодно их организовывать. А всё потому, что гонорары – низкие, некоторые за один «слитый» поединок могут обеспечить себя на всю дальнейшую карьеру. И зачем тренироваться изо всех сил и терять здоровье, если намного легче пару раз правильно «упасть». Поэтому UFC нужно срочно задумываться над суммами контрактов или максимально жёстко наказывать за подобные махинации.