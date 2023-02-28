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Магомед Исмаилов — Иван Штырков, реванш по правилам бокса, съёмки Лысого хищника в кино, сериал «Кафе «Куба»

«В России нет актёра лучше, чем я». Исмаилов снова разорвёт киноэкраны перед Штырковым!
Сергей Сорокин
Магомед Исмаилов — Иван Штырков
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Лысый хищник точно знает, чем займётся после завершения карьеры.

7 марта в Екатеринбурге пройдёт боксёрский вечер под эгидой промоушена RCC Boxing Promotions. В главном бою зарубятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Они проведут реванш, поскольку уже дрались в MMA, а теперь будут биться по правилам бокса. Лысый хищник уже прилетел в Екатеринбург и продолжает активно готовиться к выходу в ринг. Любопытно, что одновременно с тренировками Мага снова снимался в кино. И совсем скоро он появится на киноэкранах.

Исмаилов давно дружит с ТНТ. Он дебютировал в кинематографе с «Реальных пацанов». Причём там Магомед был не эпизодическим персонажем, появившимся в кадре на считаные минуты. Лысый хищник играл самого себя и на протяжении всего восьмого сезона (а это 20 серий) радовал любителей сериала. А теперь Мага появится в новом проекте – «Кафе «Куба». И там он уже действительно играет – не себя, а бандита.

О съёмках в новом сериале рассказал сам Магомед в общении с «Матч ТВ». Он вспомнил и те трудности, с которыми столкнулся в «Реальных пацанах»: «Играть самого себя оказалось сложнее, потому что люди знают тебя и твои реакции. И если нужно засмеяться, то нужно сделать это натурально, чтобы никто не сказал, мол, это не Магомед Исмаилов, он не так смеётся в жизни. Нужно выдавать искренность: если смеёшься — то по‑настоящему, если переживаешь — то как в жизни. Играть какого‑то персонажа в этом плане проще: ты можешь засмеяться так, как тебе хочется, как ты это видишь. И люди поймут, что в сериале «Кафе «Куба» Магомед Исмаилов играет бандита, и этот бандит смеётся именно так».

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Кроме того, Исмаилов заявил, что собирается всерьёз заняться кинематографом. Поэтому после завершения карьеры Маги мы может получить харизматичного и талантливого актёра. А там и до Голливуда недалеко: «Хочу сниматься в кино, это интересно, мне понравилось. Скажу так: в России нет актёра лучше, чем я. Я пока только разогреваюсь. Скоро вы все об этом узнаете».

Исмаилов – актёрище. И это прекрасно заметно по тому, как он разогревает свои поединки. Чего стоит только шоу с Тимуром Никулиным на пресс-конференции, когда Мага натурально задушил соперника. А ещё Лысый хищник проникновенно читает стихотворения и искромётно шутит. Такого актёра оторвут с руками и ногами! Но мы надеемся, что он будет подольше радовать нас в ринге и октагоне.

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