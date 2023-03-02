«Крем-суп и две булочки». Дружба дружбой, а Исмаилов мешает делать Штыркову вес!

7 марта в Екатеринбурге состоится грандиозный боксёрский вечер от промоушена RCC Boxing Promotions. В главном бою схлестнутся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Они уже сражались по правилам MMA, а теперь сойдутся в ринге. И соперники не собираются дожидаться выхода в октагон, чтобы дать огня. Они устроили яркую пресс-конференцию, на которой Лысый хищник устроил очередной шикарный перформанс.

К началу Исмаилов опоздал. Но оказалось, что он просто готовил подарок для своего хорошего друга – Штыркова. И практически сразу Мага вскрыл свой козырь: «Так как я очень уважаю Ваню, в контракте я посмотрел, если спортсмен не сделает вес, то с гонорара мне причитается, получается. Чисто на уважении принёс Ване крем-суп и две булочки. Чёрная и белая. Начни с белой, пожалуйста. Приятного аппетита».

Исмаилов мешает делать Штыркову вес! Фото: RCC Boxing

Такая шутка вызвала бурю эмоций среди бойцов и журналистов. Да, Мага умеет устраивать настоящее шоу. А Иван моментально подхватил этот прикол, со смехом принял подарок. «Самые дорогие булочки в жизни», — сказал Штырков. Было видно, что пресс-конференция проходит в максимально дружеской атмосфере.

Стоит отметить, что Исмаилов раскрыл подробности переговоров о проведении предстоящего поединка. И, судя по всему, Штырков действительно опасался проваленной весогонки: «Кстати, когда у нас были переговоры о противостоянии, мне позвонили и говорят: «До 100 кг и восемь раундов». Я думаю, что-то тут неладное, и говорю: «Нет, 93 кг и восемь раундов». Мне перезванивают и говорят: «Тогда 93 кг и шесть раундов». И я говорю: «Эх, Ваня. Ну, давайте».

К слову, под занавес пресс-конференции булочки куда-то пропали. И таким шансом просто не мог не воспользоваться Мага. Он тут же подшутил над Иваном: «Быстро управился! Только облизнулся».

Пока Исмаилов и Штырков обмениваются шутками, которые вряд ли прекратятся. Лысый хищник славится умением мощно разогревать свои поединки, делать из любого выхода на публику настоящее шоу. Но в ринге будет не до приколов! И булочки с супчиком там уже не помогут.