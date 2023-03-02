Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Магомед Исмаилов — Иван Штырков, реванш по правилам бокса, пресс-конференция бойцов, поступок Лысого хищника

«Крем-суп и две булочки». Дружба дружбой, а Исмаилов мешает делать Штыркову вес!
Сергей Сорокин
Исмаилов мешает делать Штыркову вес!
Аудио-версия:
Комментарии
Лысый хищник продолжает устраивать шоу и в ринге, и за его пределами.

7 марта в Екатеринбурге состоится грандиозный боксёрский вечер от промоушена RCC Boxing Promotions. В главном бою схлестнутся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Они уже сражались по правилам MMA, а теперь сойдутся в ринге. И соперники не собираются дожидаться выхода в октагон, чтобы дать огня. Они устроили яркую пресс-конференцию, на которой Лысый хищник устроил очередной шикарный перформанс.

К началу Исмаилов опоздал. Но оказалось, что он просто готовил подарок для своего хорошего друга – Штыркова. И практически сразу Мага вскрыл свой козырь: «Так как я очень уважаю Ваню, в контракте я посмотрел, если спортсмен не сделает вес, то с гонорара мне причитается, получается. Чисто на уважении принёс Ване крем-суп и две булочки. Чёрная и белая. Начни с белой, пожалуйста. Приятного аппетита».

Исмаилов мешает делать Штыркову вес!

Исмаилов мешает делать Штыркову вес!

Фото: RCC Boxing

Такая шутка вызвала бурю эмоций среди бойцов и журналистов. Да, Мага умеет устраивать настоящее шоу. А Иван моментально подхватил этот прикол, со смехом принял подарок. «Самые дорогие булочки в жизни», — сказал Штырков. Было видно, что пресс-конференция проходит в максимально дружеской атмосфере.

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
«В России нет актёра лучше, чем я». Исмаилов снова разорвёт киноэкраны перед Штырковым! «В России нет актёра лучше, чем я». Исмаилов снова разорвёт киноэкраны перед Штырковым!

Стоит отметить, что Исмаилов раскрыл подробности переговоров о проведении предстоящего поединка. И, судя по всему, Штырков действительно опасался проваленной весогонки: «Кстати, когда у нас были переговоры о противостоянии, мне позвонили и говорят: «До 100 кг и восемь раундов». Я думаю, что-то тут неладное, и говорю: «Нет, 93 кг и восемь раундов». Мне перезванивают и говорят: «Тогда 93 кг и шесть раундов». И я говорю: «Эх, Ваня. Ну, давайте».

К слову, под занавес пресс-конференции булочки куда-то пропали. И таким шансом просто не мог не воспользоваться Мага. Он тут же подшутил над Иваном: «Быстро управился! Только облизнулся».

Пока Исмаилов и Штырков обмениваются шутками, которые вряд ли прекратятся. Лысый хищник славится умением мощно разогревать свои поединки, делать из любого выхода на публику настоящее шоу. Но в ринге будет не до приколов! И булочки с супчиком там уже не помогут.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023