Мурат Гассиев — Майк Балогун: под каким флагом выйдет уроженец Владикавказа? LIVE

Железный всю жизнь дрался за Россию, но получил армянский паспорт.

Сегодня, 3 марта 2023 года, в Ереване состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке сойдутся боксёры Мурат Гассиев и Майк Балогун, на кону будет стоять чемпионский пояс WBC International. Россиянин, недавно получивший армянский паспорт, идёт на рекорде 29-1 (22 KO), после поражения от Александра Усика в 2018 году Гассиев перешёл в супертяжёлый вес, где нокаутировал всех трёх своих соперников. Балогун — непобеждённый боксёр с рекордом 20-0.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.