Мурат Гассиев — Майк Балогун: под каким флагом выйдет уроженец Владикавказа? LIVE

Сегодня, 3 марта 2023 года, в Ереване состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке сойдутся боксёры Мурат Гассиев и Майк Балогун, на кону будет стоять чемпионский пояс WBC International. Россиянин, недавно получивший армянский паспорт, идёт на рекорде 29-1 (22 KO), после поражения от Александра Усика в 2018 году Гассиев перешёл в супертяжёлый вес, где нокаутировал всех трёх своих соперников. Балогун — непобеждённый боксёр с рекордом 20-0.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Гассиев полегче Балогуна. Это поможет Железному или помешает?
По итогам церемонии взвешивания вес Гассиева составил 108,4 кг, а Балогуна – 111,1 кг. Может, Мурат будет полегче двигаться на ногах, чем его соперник? Всё покажет ринг.
Мурат даже не знал, что бой будет чемпионским!
«Уверен, что мы завтра покажем хороший бокс. Я только перед выходом на взвешивание узнал, что бой титульный. Честно, это было неожиданностью. Это дополнительная мотивация. Он восьмой номер среди американских боксёров и 34-й в бокс-треке, я 24-й. Потихоньку двигаемся к намеченной цели. Будут ли трудности из-за того, что соперник левша? Разницы нет, нужно выходить, боксировать и делать свою работу и стараться побеждать любого соперника», — рассказал Гасиев РЕН ТВ.
Дуэль взглядов Гассиев — Балогун
Дуэль взглядов главных героев сегодняшнего вечера.
Упорные тренировки Гассиева
Мурат упорно тренировался перед поединком с Балогуном. Уже скоро мы увидим, дали ли тренировки нужный эффект.
Когда состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Мурат Гассиев – Майк Балогун
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Мурат Гассиев – Майк Балогун состоится сегодня, 3 марта. Поединок Гассиева и Балогуна начнётся не ранее 23:00 мск.
Соперник Гассиева набил статистику на мешках?
Майк Балогун начал боксёрскую карьеру только в 30 лет, зато уже набил крутой рекорд 20-0. Правда, большая часть соперников американца была откровенными мешками, он побил всего парочку приличных боксёров. Но Майк точно обладает неплохими навыками и постарается дать бой Мурату.
Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
- Мурат Гассиев (29-1) vs Майк Балогун (20-0) ;
- Арман Галстян (2-0) vs Айрик Назарян (0-0-1) ;
- Артем Сусленков (8-0) vs Мирзохиджон Абдуллаев (3-0-1);
- Андрей Стоцкий (1-0) vs Равшанбек Джаббаров (11-7-1);
Под каким флагом выйдет Гассиев?
За пару дней до турнира в Армении боксёр Гассиев, родившийся во Владивкавказе и всю жизнь проживший в России, неожиданно получил армянский паспорт. Армянские чиновники выразили надежду, что Мурат будет драться под флагом Армении. В качестве какого боксёра из какой страны сегодня выйдет наш парень?
Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Прямую трансляцию турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
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