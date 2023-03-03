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Мурат Гассиев — Майк Балогун, прямая онлайн-трансляция, где смотреть бой, прогнозы на бокс

Мурат Гассиев — Майк Балогун: под каким флагом выйдет уроженец Владикавказа? LIVE
Александр Фролов
Мурат Гассиев — Майк Балогун
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Железный всю жизнь дрался за Россию, но получил армянский паспорт.

Сегодня, 3 марта 2023 года, в Ереване состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке сойдутся боксёры Мурат Гассиев и Майк Балогун, на кону будет стоять чемпионский пояс WBC International. Россиянин, недавно получивший армянский паспорт, идёт на рекорде 29-1 (22 KO), после поражения от Александра Усика в 2018 году Гассиев перешёл в супертяжёлый вес, где нокаутировал всех трёх своих соперников. Балогун — непобеждённый боксёр с рекордом 20-0.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Когда состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Мурат Гассиев – Майк Балогун Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Live Александр Фролов

Гассиев полегче Балогуна. Это поможет Железному или помешает?

По итогам церемонии взвешивания вес Гассиева составил 108,4 кг, а Балогуна – 111,1 кг. Может, Мурат будет полегче двигаться на ногах, чем его соперник? Всё покажет ринг.

18:34 Александр Фролов

Мурат даже не знал, что бой будет чемпионским!

«Уверен, что мы завтра покажем хороший бокс. Я только перед выходом на взвешивание узнал, что бой титульный. Честно, это было неожиданностью. Это дополнительная мотивация. Он восьмой номер среди американских боксёров и 34-й в бокс-треке, я 24-й. Потихоньку двигаемся к намеченной цели. Будут ли трудности из-за того, что соперник левша? Разницы нет, нужно выходить, боксировать и делать свою работу и стараться побеждать любого соперника», — рассказал Гасиев РЕН ТВ.

18:10 Александр Фролов

Дуэль взглядов Гассиев — Балогун

Дуэль взглядов главных героев сегодняшнего вечера.

17:51 Александр Фролов

Упорные тренировки Гассиева

Мурат упорно тренировался перед поединком с Балогуном. Уже скоро мы увидим, дали ли тренировки нужный эффект.

17:51 Александр Фролов

Когда состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Мурат Гассиев – Майк Балогун

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Мурат Гассиев – Майк Балогун состоится сегодня, 3 марта. Поединок Гассиева и Балогуна начнётся не ранее 23:00 мск.

17:49 Александр Фролов

Соперник Гассиева набил статистику на мешках?

Майк Балогун начал боксёрскую карьеру только в 30 лет, зато уже набил крутой рекорд 20-0. Правда, большая часть соперников американца была откровенными мешками, он побил всего парочку приличных боксёров. Но Майк точно обладает неплохими навыками и постарается дать бой Мурату.

17:48 Александр Фролов

Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

  • Мурат Гассиев (29-1) vs Майк Балогун (20-0) ;
  • Арман Галстян (2-0) vs Айрик Назарян (0-0-1) ;
  • Артем Сусленков (8-0) vs Мирзохиджон Абдуллаев (3-0-1);
  • Андрей Стоцкий (1-0) vs Равшанбек Джаббаров (11-7-1);
17:46 Александр Фролов

Под каким флагом выйдет Гассиев?

За пару дней до турнира в Армении боксёр Гассиев, родившийся во Владивкавказе и всю жизнь проживший в России, неожиданно получил армянский паспорт. Армянские чиновники выразили надежду, что Мурат будет драться под флагом Армении. В качестве какого боксёра из какой страны сегодня выйдет наш парень?

17:45 Александр Фролов

Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Прямую трансляцию турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

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