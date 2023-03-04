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UFC 285: Джонс и Ган не оставят ни шанса Павловичу, Шевченко перепишет историю! LIVE

В ночь с 4 на 5 марта состоится турнир UFC 285, который пройдёт на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе. Страховать поединок приехал наш богатырь Сергей Павлович. В соглавном бою чемпионка организации в лёгком весе Валентина Шевченко столкнётся с Алексой Грассо. Представительница Киргизии попытается улучшить свой рекорд по количеству удачных защит.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.