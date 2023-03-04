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UFC 285: Джон Джонс — Сириль Ган, где смотреть видео онлайн-трансляцию, титульный бой Валентины Шевченко

UFC 285: Джонс и Ган не оставят ни шанса Павловичу, Шевченко перепишет историю! LIVE
Сергей Сорокин Александр Фролов
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Джон Джонс и Сириль Ган
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Всё готово к возвращению легенды! Все подробности — в нашем онлайне.

В ночь с 4 на 5 марта состоится турнир UFC 285, который пройдёт на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе. Страховать поединок приехал наш богатырь Сергей Павлович. В соглавном бою чемпионка организации в лёгком весе Валентина Шевченко столкнётся с Алексой Грассо. Представительница Киргизии попытается улучшить свой рекорд по количеству удачных защит.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть турнир UFC 285 с боем Шевченко – Грассо Когда состоится UFC 285 с главным боем Джонс – Ган Полный кард UFC 285
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Кажется, Ноториус всерьёз решил вернуться в большую игру. Он уже зажигает в TUF, а вчера лично пришёл на церемонию взвешивания, чтобы поприветствовать Костяного.

13:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 285 с боем Шевченко – Грассо

  • Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
12:57 Сергей Сорокин

Джон Джонс высоко оценил потенциал русского витязя

Джонс поделился мнением о выступлениях российского бойца Сергея Павловича.

«Думаю, Сергей Павлович будет потрясающим соперником! Он отлично выступает. У него серьёзная нокаутирующая мощь, хороший бокс. Желаю ему успехов», — сказал Джон Джонс в интервью для UFC Russia.

12:52 Сергей Сорокин

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Сергей Павлович — машина! Приехал страховать главный бой и не сплоховал на весах — 117,48 кг. Русский витязь готов ворваться в октагон в любой момент.

12:47 Сергей Сорокин

UFC 285: результаты взвешивания. Джонс и Ган сделали вес, Шевченко готова к битве

Два самых ожидаемых боя этого вечера — в силе! Все главные действующие лица сделали вес:

  • Джон Джонс (112,49 кг) vs. Сириль Ган (112,26 кг);
  • Валентина Шевченко (56,47 кг) vs. Алекса Грассо (56,47 кг).

Остальные результаты процедуры взвешивания можно найти по ссылке:

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12:42 Сергей Сорокин

Когда состоится UFC 285 с главным боем Джонс – Ган

  • Турнир UFC 285 с главным боем Джон Джонс – Сириль Ган состоится в ночь с 4 на 5 марта.
  • Начало бойцовского вечера — в 02:15 по московскому времени.
  • Основной кард стартует в 06:00 мск.
12:37 Сергей Сорокин

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Шевченко готовится к бою с Грассо, но параллельно конфликтует с Эрин Блэнчфилд. Дерзкая американка заявила о притязаниях на титул. Ответ Вали не заставил себя долго ждать.

«Знаете, лучшее сравнение — это как если бы вы увидели щенка, он молодой, у него ещё нет никаких проблем, у него ещё не было никаких тяжёлых боёв. Он просто лает вокруг, подняв ушки. Просто счастлив».

12:32 Сергей Сорокин

Костяной колко подшутил над Махачевым

Джонс ярко высказался о том, кто, по его мнению, должен быть первым номером рейтинга бойцов pound-for-pound.

«Думаю, Ислам заслуживает быть первым номером рейтинга P4P… Ой, извиняюсь. Думаю, Алекс заслуживает быть первым номером P4P. Бой был очень близким, сложно сказать, кто выиграл. Думаю, что Алекс – один из самых универсальных бойцов в игре, он был активным чемпионом. Я не считаю, что должен резко взлететь в рейтинге и занять первую строчку после одной победы», — сказал Джон Джонс в интервью для UFC Russia.

12:27 Сергей Сорокин

Единственное поражение Джонса в карьере – дикая нелепость

Единственное поражение Джонса действительно получилось сомнительным. В 2009 году Костяной, проводивший свой четвёртый поединок под крылом UFC, встретился в октагоне с глухим бойцом Мэттом Хэмиллом. Александр Фролов вспоминает подробности исторического боя.

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12:22 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 285

Основной кард

  • Джон Джонс – Сириль Ган (главный бой, титульный поединок в тяжёлом весе);
  • Валентина Шевченко – Алекса Грассо (со-главный бой, титульный поединок в женском наилегчайшем весе);
  • Джефф Нил – Шавкат Рахмонов (полусредний вес);
  • Бо Никал – Джейми Пикетт (средний вес);
  • Матеуш Гамрот – Джалин Тёрнер (лёгкий вес).

Прелимы

  • Коди Гарбрандт – Тревин Джонс (легчайший вес);
  • Дерек Брансон – Дрикус дю Плесси (средний вес);
  • Вивиани Араужу – Аманда Рибас (женский наилегчайший вес);
  • Джулиан Маркес – Марк-Андре Баррьо (средний вес).

Ранние прелимы

  • Иэн Гэрри – Сун Кэнань (полусредний вес);
  • Мана Мартинес – Кэмерон Саайман (легчайший вес);
  • Джессика Пенне – Табата Риччи (женский минимальный вес);
  • Да-мон Блэкшир – Фарид Башарат (легчайший вес);
  • Эстебан Рибович – Лоик Раджабов (лёгкий вес).
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