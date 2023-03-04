UFC превращается в Голливуд. Уайт и Макгрегор снимают боевик прямо на турнире!

Насколько же разрослась империя Даны Уайта! Главный промоушен мира так популярен, что про него всё чаще снимают художественные фильмы. Причём прямо на турнирах! До грандиозного бойцовского вечера UFC 285 остаётся меньше суток, что не мешает деловито расхаживать в пресс-центре съёмочной группе голливудского фильма «Дом у дороги» во главе с Конором Макгрегором. Напомним, скандальный ирландец вместе с известным актёром Джейком Джилленхолом сейчас снимается в ремейке одноимённой ленты 1989 года.

И парни решили, что декорации настоящего турнира подойдут им как нельзя лучше. Ведь Джилленхол как раз играет бывшего бойца UFC, который после поражения завязывает со спортом и становится вышибалой. Сразу после окончания финальной битвы взглядов UFC 285 на сцену выбежал Макгрегор и попросил зрителей принять участие в съёмке — шуметь и свистеть так громко, будто сейчас выйдут настоящие бойцы. Декорации пришлось немного обновить: по сюжету герой Джилленхола дерётся за звание чемпиона в среднем весе. Кстати, его соперника играет экс-боец Джей Хирон.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на канале MMA Junkie на YouTube.

Сцену удалось заснять отлично! Джилленхол в роли спортсмена смотрится идеально, да и антураж удалось воссоздать как нельзя лучше. Для максимального реализма в битве взглядов принял участие даже сам президент UFC, который всегда рад засветиться в подобных мероприятиях. На атмосферу также работали ринг-гёрлз, команда секундантов и настоящие журналисты, которые брали интервью у «спортсменов». Всё выглядит настолько реалистично, что даже посвящённый болельщик не найдёт отличий от настоящих турниров.

В очередной раз стоит отдать должное Уайту. Влиятельный лысый мужчина прекрасно знает, как работает пиар, и не стесняется этим пользоваться. Президент UFC вполне мог отказать Конору в съёмках: только представьте, какие хлопоты создала съёмочная группа организаторам турнира. Зато вышедший голливудский фильм, особенно если он станет успешным, станет очередным подтверждением величия промоушена. И принесёт ему новые миллионы поклонников. Хотя казалось бы, куда ещё больше?