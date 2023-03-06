Американец поливает сына Цзю грязью. Пора наказать болтливого Тони! LIVE

Харрисон зря лезет на наследника нашего прославленного чемпиона. Все подробности — в онлайне.

В ночь с 11 на 12 марта на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Новый Южный Уэльс, Австралия) состоится грандиозный боксёрский вечер. В главном бою сойдутся Тим Цзю (21-0-0) и Тони Харрисон (29-3-1). Сын нашего прославленного чемпиона сразится за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Также в карде запланирован поединок брата Тима – Никиты (4-0-0). Его соперником станет австралиец Бо Белбин (7-0-0).

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.