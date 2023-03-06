Американец поливает сына Цзю грязью. Пора наказать болтливого Тони! LIVE

В ночь с 11 на 12 марта на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Новый Южный Уэльс, Австралия) состоится грандиозный боксёрский вечер. В главном бою сойдутся Тим Цзю (21-0-0) и Тони Харрисон (29-3-1). Сын нашего прославленного чемпиона сразится за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Также в карде запланирован поединок брата Тима – Никиты (4-0-0). Его соперником станет австралиец Бо Белбин (7-0-0).
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Изначально у Тима должен был быть совсем другой соперник!
Изначально сын Кости Цзю должен был драться с американцем Джермеллом Чарло. Но соперник в самый важный момент получил тяжёлую травму. Та история стала настоящим шоком и для самого Тимофея, и для его отца.
Где смотреть боксёрский вечер с боем Никита Цзю – Бо Белбин
Прямую трансляцию боксёрского вечера проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». На первом бои начнут показывать в 02:00 мск, на втором – в 05:00 мск.
Тим уверен, что завершит поединок с Харрисоном досрочно
Тим поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем. Он уверен, что соперника получится размолотить досрочно.
«Я не могу недооценивать Харрисона. Но то, как я тренировался, даёт мне полную уверенность в том, что я могу подарить моим фанатам отличную победу нокаутом», — приводит слова Цзю-младшего BoxingScene.
Когда состоится боксёрский вечер с главным боем Тим Цзю – Тони Харрисон
Бойцовский вечер с главным боем Тим Цзю – Тони Харрисон состоится в ночь с 11 на 12 марта в Австралии. Поединок стартует не раньше 05:00 по московскому времени.
Соперник в открытую насмехается над Тимом!
Харрисон в лицо говорит одно, а за спиной – совсем другое. Американец мощно прошёлся по сыну Кости Цзю. Он заявил, что Тим является «чемпионом своего двора».
Полный кард боксёрского вечера с главным боем Цзю – Харрисон
- Тим Цзю (21-0-0) – Тони Харрисон (29-3-1), бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе;
- Сэм Гудман (13-0-0) – Ти Джей Дохени (23-3-0), второй легчайший вес;
- Коэн Мазудиер (11-2-0) – Бен Махони (13-0-0), первый средний вес;
- Пауло Аокусо (3-0-0) – Юниески Гонсалес (21-5-0), полутяжёлый вес;
- Иссак Хардман (13-1-0) – Рохан Мёрдок, второй средний вес;
- Никита Цзю (4-0-0) – Бо Белбин (7-0-0), первый средний вес;
- Шанель Дарган (1-1-2) – Корни Мартин (1-0-0), полулёгкий вес.
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