«Он был идеален, агрессивен, как ад». Карьера Майка Тайсона началась с избиения

18 лет назад Майк Тайсон завершил свою профессиональную карьеру. На боях Железного Майка выросло не одно поколение любителей бокса. За годы выступлений он успел влюбить в себя всю планету. Одиозный, невероятно талантливый, запредельно мощный. В нём было всё, чтобы стать настоящим феноменом – легендой этого вида спорта. А впервые ещё совсем «зелёный» 18-летний Майк вышел на профессиональный ринг 6 марта 1985 года. Всё, что было дальше – история!

Назвать детство Тайсона тяжёлым – это слишком мягко. Он постоянно впутывался в уличные разборки, вместе с друзьями шёл на грабёж и разбой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что исправительные учреждения стали для Майка вторым домом. Но окончательно пустить свою жизнь по наклонной ему помешал тренер Бобби Стюарт. Он увидел в Тайсоне большие задатки и познакомил совсем юного парня с легендарным Касом Д’Амато. Этот тандем сделал всё, чтобы разгульная и криминальная жизнь Майка сменилась на часы в спортзале.

Первое знакомство Д’Амато с пареньком произошло в 14 лет. Стюарт привёл подопечного в зал, чтобы показать его навыки. Бобби пришлось самому выйти в ринг против Майка, поскольку не получилось найти такого же габаритного боксёра из занимающихся у Каса. И Тайсон буквально отлупил своего учителя, вцепился зубами в шанс остаться. Позже Стюарт вспоминал: «Он был идеален, агрессивен, как ад». А сам Д’Амато был восхищён невероятным талантом и заявил, что когда-нибудь этот парнишка станет чемпионом мира.

На протяжении четырёх лет Железный Майк ожесточённо тренировался и проводил любительские поединки. Правда, восстановить их хронологию уже не представляется возможным. Тайсон часто рубился в настоящих «гадюшниках», никакой фиксации результатов не велось, всё носило исключительно любительский характер. И впервые он оказался на профессиональном ринге, когда ему исполнилось 18 лет.

6 марта 1985 года Тайсон получил возможность подраться с американцем Эктором Мерседесом. Соотечественник шёл на рекорде 0-3 и для дебюта вполне подходил. В ринг Майк вышел с одной целью – уничтожить соперника. И это получилось просто великолепно. С первых же секунд Тайсон зажал Мерседеса у канатов и начал наносить тяжелейшие удары. От одной комбинации Эктору удалось уйти в клинч. Но Железный Майк включился на максимум и начал буквально избивать соотечественника. В итоге первый же отсчёт судьи закончился остановкой поединка – слишком уж потрясённым и потерянным выглядел Мерседес.

Победа принесла Майку $ 500 и признание. Буквально за год Тайсон успел провести 18 поединков, каждый из которых завершился победой. Более того, он неизменно нокаутировал соперников. Но именно первый бой подарил всему миру величайшего боксёра – Железного Майка!