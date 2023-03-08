У Волкова «норвежская» болезнь. Но это не мешает ему рубиться пять раундов!

В ночь с 11 на 12 марта состоится грандиозный турнир UFC Вегас 71, который вызывает особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России. В соглавном событии вечера состоится славянская битва – Александр Волков сойдётся в октагоне с Александром Романовым. Этот поединок позиционируют как противостояние киноперсонажей. Харизматичный россиянин носит прозвище Драго, мощный молдаванин – Кинг-Конг. Но мало кто знает, что каждый раз Волков выходит в октагон, превозмогая себя.

Александр давно на хорошем счету в UFC – он является одним из самых ярких представителей дивизиона тяжеловесов. И даже сложно поверить в то, что в юном возрасте врачи вообще не разрешали ему заниматься спортом. Виной всему стала бронхиальная астма, с которой он боролся с самого детства. Из-за заболевания на каждой медкомиссии врачи отказывались выдавать ему справку о готовности к физическим нагрузкам. В итоге в университете Волков не смог заниматься ни футболом, ни лёгкой атлетикой.

Бронхиальная астма – дело серьёзное. Не дадут соврать норвежские лыжники и биатлонисты, которые вынуждены постоянно использовать специальные ингаляторы и препараты. Но Александр сражался со своим заболеванием без сторонних средств. Об этом рассказал сам Волков: «Мне приходится чуть больше тренироваться, потому что с самого детства у меня была бронхиальная астма, любые тренировки длительные мне давались очень тяжело. Но возможно, что мне постоянно с детства приходилось терпеть, а занимаюсь спортом я с семи лет, приходилось постоянно переступать через какие-то барьеры в этом плане — соответственно, у меня появилась вот это преодоление усталости».

На фоне этой информации всё удивительнее видеть статистику Волкова. Александр провёл в UFC 13 поединков. И шесть из них прошли всю дистанцию. Более того, с Сирилем Ганом и вовсе пришлось биться на протяжении всех пяти раундов! И до самого конца наш богатырь выглядел бодро, напрягал француза мощнейшими колотушками.

Сам Александр прекрасно понимает, с какой проблемой он столкнулся. И признаётся, что особенной выносливостью он не отличается: «Не могу сказать, что я самый выносливый боец в нашем зале или где-то ещё, просто я умею терпеть и преодолевать ощущение усталости. Из-за этого кажется, что кардио у меня высокое, но на самом деле это даётся мне тяжело».

На предстоящем турнире Александру предстоит серьёзнейшее испытание – битва с Кинг-Конгом. И она вполне может затянуться на всю дистанцию. Но мы уверены, что Волков справится с нагрузками и выдаст качественный бой. Пора возвращаться в гонку за чемпионский пояс!