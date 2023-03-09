«Даже если Усик отдаст весь гонорар, Фьюри будет мало». Цыган открыто грабит украинца?

Грандиозные бои и турниры продолжают идти один за другим, а Тайсон Фьюри и Александр Усик всё спорят, как делить свои гонорары. Стороны британца и украинца начали переговоры ещё несколько месяцев назад, но никак не могут прийти к общему знаменателю. Казалось бы, парни в любом случае получат огромные деньги, что, увы, не мешает им ожесточённо спорить за каждый доллар. Стороны уже перешли к оскорблениям, но это, впрочем, никак не продвинуло переговорный процесс.

«Относитесь к Тайсону как к великому чемпиону, которым он и является. Усик не ровня Тайсону. Не уважая Тайсона, не получишь и боя. Вот так всё просто. Усик недостоин равных условий с Тайсоном. Он не может продать 20 тысяч мест. Так что встань в очередь и тогда, возможно, получишь бой», — заявил Джон Фьюри, активно занимающийся делами сына. Кстати, Боб Арум, тоже курирующий Тайсона, заявил, что стороне Усика и вовсе нужно «заткнуться».

«Наступили деду на мозоль… Он имел в виду, что нужно замолчать и перестать вести переговоры через средства массовой информации. Перед поездкой в Лондон я постарался подготовить свои позиции переговорные и дал интервью американским журналистам, сказав, что распределение гонорара должно быть равным. Я допускаю, что Фьюри считает так же. Но мы ведём переговоры не с Тайсоном Фьюри, а с его промоутерами, которые хотят выкрутить руки и выжать свои выгоды», – ответил Аруму промоутер Александр Красюк.

Кстати, следом украинская сторона сделала Фьюри весьма интересное предложение — чтобы 60% гонорара забирал победитель поединка. Но команда Фьюри и тут не согласилась. Цыганский король и его приспешники твёрдо намерены забрать себе значительно больший кусок пирога и не хотят даже говорить о разделении гонораров 50 на 50. Тайсон козыряет своей мировой популярностью, Усик отвечает тремя поясами. Поединок вообще состоится? Возможно, нет.

«Мы по-прежнему работаем над датой 29 апреля, однако вряд ли бой состоится из-за финансовых требований Фьюри. Пока дело обстоит именно так. Британцы просто не могут дать таких денег Тайсону. Мне сказали, что он просит такую сумму, что даже если Усик отдаст ему весь свой гонорар, то этого будет мало. Не знаю, насколько это правдиво», — заявил Красюк.

Тайсон Фьюри Фото: Francois Nel/Getty Images

Будет невероятно обидно, если первый за 20 лет бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе всё-таки сорвётся. Миллионы любителей бокса ждут, когда Фьюри и Усик окажутся в ринге, чтобы определить лучшего боксёра современности. Но парни никак не могут поделить доллары, причём на принцип пошёл как Тайсон, так и Александр. Точнее, их промоутеры, которые хотят отщипнуть как можно больший кусок пирога. Будем надеяться, стороны всё-таки найдут компромисс.