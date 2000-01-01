«Здесь личный момент — чисто наказать засранца!» Как зарождалась вражда Яна и Двалишвили

На пресс-конференции он и вовсе сделал скандальное заявление: «Это личное для меня. Пётр из России, я из Грузии. Россия не является демократической страной. Я знаю, что хочу победить для своего народа. У меня так много поддержки в моей стране и так много поддержки на Украине».