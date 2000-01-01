«Здесь личный момент — чисто наказать засранца!» Как зарождалась вражда Яна и Двалишвили

С чего началась вражда Яна и Двалишвили?
Мераб оскорблял Петра, но ему за это ничего не было, и россиянин бился с его другом Стерлингом. Теперь же грузину придётся ответить за всё.
Бой Петра Яна и Мераба Двалишвили обещает стать главным событием ночи 12 марта на турнире UFC Fight Night 221. Это будет не рядовой поединок хотя бы потому, что их участников связывают непростые отношения.
Словесные пикировки россиянина и грузина в СМИ — это не привычный для бойцов UFC трэш-ток. Они действительно друг друга недолюбливают — ещё с тех пор, как Ян бился с Алджамейном Стерлингом.
Двалишвили очень дружен с американцем и всегда готов поддержать его. Именно это он и делал, когда публично разносил Петра. «Киска заблокировала меня, после того как наговорила гадостей обо мне и моей невесте», — сообщал он.
Первый бой, в котором Алджамейн одержал спорную победу, очень порадовал Мераба, и он продолжил насмехаться над Яном дальше: «Я буду очень сильно смеяться, когда Стерлинг разберёт тебя и отправит обратно в Россию».
Его вера в приятеля была так сильна, что он даже поспорил с Анатолием Малыхиным на $ 50 тысяч, что американец защитит пояс в поединке с россиянином. И он правда выиграл пари, хотя деньги пока и не получил!
Надо отметить, что на все выпады Двалишвили Ян практически не отвечал, демонстрируя невообразимое хладнокровие. Лишь однажды он заявил, что Жозе Альдо «изобьёт» Мераба.
Грузин всё-таки выиграл тот бой, но мнение Петра не изменилось: стиль у Двалишвили однообразный и он неинтересен ни как спортсмен, ни как личность.
Последние выходки Мераба лишь подтверждают версию Яна о том, что тот любым способом пытается привлечь к себе внимание. Сначала грузин подстерёг россиянина в гостинице, пытаясь спровоцировать на камеру, но ничего не вышло.
На пресс-конференции он и вовсе сделал скандальное заявление: «Это личное для меня. Пётр из России, я из Грузии. Россия не является демократической страной. Я знаю, что хочу победить для своего народа. У меня так много поддержки в моей стране и так много поддержки на Украине».
Двалишвили даже умудрился обвинить Яна в мошенничестве, правда, какое правонарушение совершил Пётр, объяснить так и не смог. Россиянин же не торопится бросаться громкими словами, а ждёт своего шанса отомстить на ринге.
«Сейчас у Петра настрой поменялся. Безжалостный. Ему сейчас есть за что бороться. Мераб эти все гадости грузит. Не нужно распыляться на это. Здесь больше личный момент — чисто наказать засранца!» — сказал друг Яна Ильяс Хамзин.
«Здесь личный момент — чисто наказать засранца!» Как зарождалась вражда Яна и Двалишвили
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