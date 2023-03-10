Пока Ян пашет в зале, Мераб развлекается с Конором и хайпит в Вегасе!

Меньше двух суток осталось до того самого момента, когда Пётр Ян и Мераб Двалишвили сойдутся в октагоне и наконец-то выяснят отношения. На турнире UFC Вегас 71 россиянин и лучший друг Алджамейна Стерлинга получили возможность решить все вопросы в клетке. Но пока складывается ощущение, что к главному бою вечера они подходят в совершенно разном состоянии.

Ян в эксклюзивном интервью «Чемпионату» не соврал, когда заявил, что пересмотрел своё отношение к трэш-току. Он намерен вернуть себе чемпионский пояс UFC, поэтому кропотливо делает свою работу. Сначала Пётр пахал в Таиланде и работал с различными спарринг-партнёрами, чтобы подойти к важнейшему бою в оптимальном состоянии. А на неделе перед самим боем Беспощадный выглядит предельно дисциплинированно. Он не ввязывается в конфликты, пропадает в зале и уже приступил к весогонке.

У Мераба в это же время все мысли совершенно не о предстоящей рубке. Он пытается словить максимальный хайп. Совсем недавно Двалишвили с трудом выпрашивал для себя бои у руководства UFC. Организация не особенно хочет продвигать скучного бойца, большинство поединков которого превращаются в залёживание соперника. Из шести побед в лучшем промоушене планеты досрочно была добыта только одна! Видимо, Мераб прекрасно понимает, что в октагоне ему нечего ловить.

Зато на повестке масса поводов похайпить за пределами клетки. Двалишвили и без того выглядел «прилипалой» Стерлинга и повсюду влетал за Алджо во все конфликты, чтобы хоть как-то быть на слуху. А теперь ему ещё и дали россиянина. Для Мераба это не спортивная история, а имиджевая. Вот он и спекулирует на ситуации в своей стране, на политике и других грязных историях. Пётр все эти моменты пресекает, но Двалишвили не собирается останавливаться. Он хочет денег и славы! Поэтому никого особенно не удивит, если грузинский боец попытается устроить провокацию после или прямо во время боя!

Вот и встреча с Конором Макгрегором получилась показательной. Она лишний раз вскрыла истинные мотивы грузинского бойца. Ноториус проводил совместную активность со Стерлингом. И он совершенно точно не ожидал, что под занавес импровизированного спарринга с Алджо к нему подлетит Мераб. Двалишвили моментально начал позировать рядом с ирландцем ради нескольких совместных фотографий и видео.

Опешивший Конор сразу после этого быстро пожал грузину руку и ретировался, явно не собираясь продолжать общение. Но Мерабу было уже всё равно. Он был доволен тем, что в очередной раз смог сорвать порцию хайпа на дружбе со Стерлингом. После таких фотографий можно записать себе в друзья и Макгрегора.

Пока Ян пропадает в зале и буквально упахивается на тренировках, Двалишвили вместе с оператором пытаются покорить Вегас. Но через два дня будут расставлены все точки над i. Главное, чтобы такое поведение Мераба не усыпило бдительность Петра. Но, судя по всему, россиянин не смотрит на соперника – он готов действовать от себя!