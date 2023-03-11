Руками махал, как пьяный мужик в баре. Американец наглухо вырубил Молдавского. Видео

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) проходит турнир Bellator 292. В одном из самых ожидаемых боёв главного карда Валентин Молдавский проверял на прочность Линтона Васселла. Они занимают две первые строчки в рейтинге тяжеловесов. И заранее было понятно, что победитель практически железно проведёт титульный поединок с обидчиком Фёдора Емельяненко – Райаном Бейдером. Поэтому ученику Последнего Императора не нужна была дополнительная мотивация. Он жаждет побыстрее добраться до чемпиона и отомстить за своего легендарного наставника.

Молдавский подошёл к противостоянию с Линтоном с запредельным настроем ещё и потому, что последние поединки складывались крайне неудачно. Сначала Валентин единогласным решением проиграл в титульном бою с Бейдером. А затем битва со Стивом Моури была прервана уже в первом раунде и оставлена без результата. Виной всему случайный тычок пальцем в глаз. Американец решил не продолжать поединок, поэтому исправиться за поражение от Райана россиянин не успел.

Васселл в последнее время лупит сериями. Сначала были три поражения подряд – от Бейдера, Фила Дэвиса и Молдавского. Причём только Валентину он проиграл не досрочно. А затем последовала череда побед. Последовательно англичанин разобрал Сергея Харитонова, Ронни Маркеса, Тайрелла Форчуна и Тимоти Джонсона. И второй номер рейтинга совершенно точно рассчитывал в самое ближайшее время выйти на титульник.

Молдавский вышел в октагон под «Кукушку» легендарного Виктора Цоя в исполнении Полины Гагариной. По лицу нашего богатыря было видно – он невероятно заряжен. А на подходе к клетке Валентин выдал львиный рык для устрашения соперника. Васселл вёл себя намного скромнее.

С самого начала Молдавский завладел инициативой и начал накидывать опасные удары. Чувствовалось, что с подготовкой к этому бою проблем не было. А тейкдаун на исходе первой минуты выглядел сочно. Россиянин поднял Линтона как пушинку и бросил на канвас. А затем началась борьба, в которой Валентин тотально доминировал. И всё-таки англичанин смог перевести дело в стойку.

Видео нокаута Валентина Молдавского.

А затем случилось то, чего никто не ожидал. Наш богатырь начал махать руками, как пьяный мужик в баре. Линтон поймал Молдавского на размене и мощнейшим боковым в челюсть отправил на настил. А дальше Васселл с невероятной жестокостью начал разбивать россиянина локтями. Последним ударом англичанин окончательно вырубил Валентина, поэтому судья моментально вмешался в дело и остановил поединок.

Валентин потерпел болезненное поражение и, видимо, в ближайшее время может даже не рассчитывать на реванш с Бейдером. А вот Васселл одержал пятую победу подряд и несётся к титульному поединку с обидчиком Фёдора.