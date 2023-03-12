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UFC Вегас 71: Пётр Ян — Мераб Двалишвили, результат боя, кто победитель поединка, реакция на поражение россиянина

Пётр, что это было? Мы не помним, когда Ян был таким беспомощным
Сергей Сорокин
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
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Смотреть этот бой было физически больно.

Вот и прошёл турнир UFC Вегас 71, на котором важнейший поединок в карьере провёл Пётр Ян. К сожалению, наш соотечественник ничего не смог противопоставить злейшему врагу – Мерабу Двалишвили. Болезненное поражение подвесило огромный знак вопроса над всей дальнейшей карьерой российского бойца. Три года назад Беспощадный являлся обладателем чемпионского пояса, а теперь окончательно выбыл из гонки за титулом. А главное, Ян провёл худший поединок в карьере.

Не до конца понятно, что именно стало причиной такого серьёзного провала. Никаких проблем в процессе подготовки не было. Пётр провёл полноценный лагерь в излюбленном Таиланде, всё прошло по плану. Об этом Ян рассказал в интервью «Чемпионату». Да и на протяжении всей недели перед самим боем по россиянину было видно – он заряжен и настроен. Практически идеальная весогонка, шоу на стердауне. Но дальше всё вышло из-под контроля.

Ян «наелся». В его глазах не было огня, который Беспощадный проносил из боя в бой перед завоеванием чемпионского титула. У него всё в полнейшем порядке в жизни – вместе с семьёй они обосновались в Таиланде, со спонсорскими контрактами и финансами проблем не возникает. Вот только сытость отрицательно сказалась на результатах. Ян проиграл в четырёх из пяти последних поединков. Конечно, неудачу в первом бою с Алджамейном Стерлингом можно вынести за скобки, тогда россиянин был дисквалифицирован очень спорно. Но в остальных битвах Пётр капитулировал по факту. А поражение от Двалишвили стало апогеем.

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Ян проиграл по всем статьям, поэтому вполне логично задаться вопросом о вариантах дальнейшего развития карьеры. Надеемся, что Пётр останется в UFC и продолжит работать над возвращением в чемпионскую гонку. Но последние результаты говорят о том, что статусных поединков в ближайшее время можно даже не ждать. Скорее всего, следующие соперники россиянина будут из второй половины топ-10 рейтинга легчайшего веса, а то и из-за его пределов. И это действительно может помочь нашему соотечественнику вернуться на победную серию. Но стоит смотреть правде в глаза – с поясом Ян может оказаться только при самом фантастическом раскладе. Закрыть четыре поражения в пяти последних боях будет непросто.

Поэтому россиянин вполне может рассмотреть варианты с переходом в другой промоушен. И для этого вовсе не обязательно возвращаться в Россию. И в Bellator, и в One FC (где выступает хороший друг Петра – Анатолий Малыхин) бывшего чемпиона UFC примут с распростёртыми объятиями. И в каждой из организаций Ян может стать звездой. Если, конечно, у него всё ещё есть подобные амбиции и желание начать всё с нуля. Тогда, может быть, и люди забудут о бесславном финише в лучшем промоушене на планете.

В российских промоушенах Яна ждать вряд ли стоит. Хотя озвучиваемые суммы гонораров говорят о том, что хорошо платить за бои готовы и у нас. Любая организация захочет получить себе Немилосердного. Тем более он способен попробовать себя не только в MMA, но и в боксе или кулачке. Но предложение должно быть действительно стоящим в финансовом плане.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Пётр Ян Мераб Двалишвили •••

Заглавное фото: Chris Unger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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