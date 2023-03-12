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Никита Крылов — Райан Спэнн, результат поединка, российский флаг, кто победил

«Россия, Россия». Крылов обматерил и заставил замолчать американцев!
Александр Фролов
Никита Крылов — Райан Спэнн
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Никита победил красиво и эффектно.

К сожалению, UFC 221 запомнится российским болельщикам больше благодаря поражению Петра Яна, но были на турнире в Лас-Вегасе и приятные моменты. Например, выступление Никиты Крылова, который провёл поединок с Райаном Спэнном. Парни должны были встретиться ещё две недели назад, но тогда Крылов впервые в карьере вынужден был сняться с боя. У Шахтёра резко заболел желудок: спортсмен винит варёные яйца, лежавшие вне холодильника, которые он съел незадолго до турнира.

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Но вскоре Крылов пришёл в полную готовность. Спэнн тоже не стал вставать в позу и согласился немного перенести поединок. Обоим полутяжеловесам очень нужна была победа: как Никита, так и Райан выиграли два последних поединка, а серия из трёх побед — весомый повод требовать боёв со звёздами дивизиона. Поэтому ставки были высоки, что, впрочем, не мешало бойцам относиться друг к другу с максимальным уважением, в отличие от некрасивых выходок того же Двалишвили.

Но в октагоне нет места приятельским отношениям. Крылов и Спэнн с первых секунд устроили настоящую зарубу. Инициатива переходила из рук в руки так быстро, что даже американские комментаторы, находившиеся возле октагона, не всегда успевали понять, что происходит. Сначала в стойке попал Спэнн, потом Никита, следом бойцы устроили такие же качели в партере — всё выглядело максимально эффектно! Естественно, что зрители были в восторге.

Решив поддержать своего парня, болельщики на трибунах затянули шумную кричалку «USA! USA!». Возможно, именно это и отвлекло Спэнна, который захотел добить Крылова сверху и слишком смело бросился в атаку. Шахтёр тут же воспользовался промашкой американца, ловко накинув на него треугольник под те самые крики «USA!». Приём был проведён настолько жёстко и качественно, что Райан сдался почти мгновенно, хотя у него крепкий характер.

От Крылова не ускользнуло, как громко зрители поддерживали Спэнна. Находясь под приливом эмоций, Никита стал кричать «Россия! Россия!», явно поддразнивая быстро затихшие после поражения Райана трибуны. Потом Шахтёр ещё и добавил непечатное выражение в адрес местных болельщиков, впрочем, его лицо не выражало настоящей злости. Но всё это неважно, главное — Крылов одержал третью победу подряд, справившись с очень крепким парнем всего за четыре минуты.

Крылов против Спэнна

Крылов против Спэнна

Фото: Chris Unger/Getty Images

«Если бы я знал, что всё так сложится, согласился бы драться в прошлый раз. Шучу! Очень плохо себя чувствовал. Приношу извинения организации, что впервые сорвал бой. Желаю удачи нашим парням в следующих боях. Я ничего не думал, просто действовал. Когда мы сошлись в клинче, почувствовал, что крепче его. Но, так как переболел неделю назад, понимал, что меня может не хватить на всю дистанцию. Пришлось форсировать события», — рассказал Крылов после боя.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Никита Крылов •••

Заглавное фото: Chris Unger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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