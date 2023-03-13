Дагестан круче Таиланда. Мерабу за избиение Петра отомстит брат Хабиба

Минувшие выходные в UFC ознаменовались провалом Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили. Россиянин не смог стать серьёзной оппозицией для заклятого врага. Грузинский боец полностью доминировал и одержал разгромную победу единогласным решением судей. Все рефери выставили 5-0 по раундам, что стало лучшим подтверждением тотального превосходства. А после поединка Мераб в очередной раз наговорил лишнего.

Наказать болтливого Двалишвили за длинный язык и отомстить за Яна вызвался брат легендарного Хабиба Нурмагомедова – Умар. Он уже обратился к организации и потребовал организовать ему бой с Мерабом: «Я думаю, белая папаха против чёрной папахи — это было бы очень интересно. Надеюсь, они примут этот бой».

Умар не просто движим благородными мыслями о возмездии. Он прекрасно понимает, что сейчас Мераб является настоящим «трамплином» в дивизионе легковесов. До боя с Яном грузинский боец располагался на третьей позиции в рейтинге – после разгромной победы он обязан стать вторым. Кроме того, Двалишвили – лучший друг действующего обладателя титула. И Алджамейн Стерлинг точно захочет отомстить тому, кто прервёт победную серию Мераба.

Умар пока 11-й в рейтинге легковесов. Но никто из близких по позиции бойцов пока не решается принять вызов от набравшего обороты Нурмагомедова. Россиянин постоянно жалуется на то, что от него бегает практически весь дивизион. На данный момент он идёт в UFC со статистикой 4-0. Умар успел разбить Сергея Морозова, Брайана Келлехера, Натана Манесса и Раони Барселоса. При этом он лишь однажды довёл дело до судейского решения.

Мераб – прекрасная цель для Нурмагомедова. А всё потому, что, пока Стерлинг решает свои чемпионские задачи в дивизионе, Двалишвили за поясом не пойдёт. Он будет терпеливо ждать, когда Алджамейн наиграется и перейдёт в другой вес, как и обещал лучшему другу.

Битва Умара и Мераба нужна UFC! Соперники уже доказали всем, что способны мощно работать и в стойке, и в партере. Нурмагомедова грузинский боец совершенно точно не сможет легко переводить и доминировать. Но и сам Двалишвили не даст россиянину полностью контролировать ситуацию. И такая заруба может быть интереснее многих титульников.

А ещё у этого потенциального боя есть одна любопытная параллель. Прошлый претендентский поединок в лёгком весе свёл Яна и Шона О’Мэлли – первого номера рейтинга и 13-го. И мы все помним, каким невероятным апсетом завершился тот бой. Умар идёт 11-м, Мераб после такой яркой победы должен стать вторым. И для Нурмагомедова этот поединок может стать самым важным в карьере – дело за UFC!