Будет лупить друга и благодарить за шанс. UFC готовит для Мераба хитрую ловушку

В легчайшем дивизионе UFC – настоящий праздник! В выходные состоялся поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили. Грузинский боец одержал разгромную победу и сделал заявку на будущий титульник. Но есть один нюанс… Пока этим титулом владеет Алджо Стерлинг, Мераб на него претендовать не будет. Представляете? Они же друзья, и младший (Двалишвили) готов сколь угодно долго ждать, когда его благодетель наиграется в чемпиона.

Получил американец этот пояс случайно, странным образом и оберегает. Обычно принято защищать его в бою, Стерлинг делает это в госпитале, залечивая все болячки, которые заработал за свою жизнь. До боя с Петром и после него Мераб ещё раз подтвердил, что драться в титульнике со Стерлингом не будет. И эта ремарка буквально выбесила Дану Уайта.

Президент UFC возмущён тем, что Стерлинг и Двалишвили пытаются диктовать боссам свои условия. Поэтому на пресс-конференции Дана был категоричен: «Можно оставаться друзьями и при этом хотеть получить то, что есть у вашего друга. Очень глупо с его стороны не хотеть драться с Алджамейном Стерлингом. Если Мераб и правда выбрал такой путь, то это очень плохая идея. Ему надо определиться — хочет он драться за титул или хочет просто драться с самыми крутыми бойцами и не получить шанс на чемпионский пояс. Это его личное решение, и если он выберет второй вариант, то конец истории. Он достаточно взрослый, чтобы определиться с этим».

Фишка в том, что в UFC есть парни, которые очень тонко чувствуют конъюнктуру и контролируют поляну. Один из них — легендарный Генри Сехудо. Именно он предложил топ-менеджеру UFC идеальную схему, как поставить Двалишвили и Стерлинга на место. «Дана Уайт, если ты меня слышишь, – написал в своих социальных сетях тройной чемпион. – Давай назначим Мераба запасным, потому что я хочу драться с ними обоими. Если смогу подраться с ними в один вечер, так даже лучше».

Шикарная работа мастера пиара! С одной стороны, Генри бравирует тем, что готов ушатать любого из топов. С другой… Ну вы поняли. В последний момент Сехудо может просто слиться с боя (мало кто верит, что он вообще хочет вернуться). И тогда… Ну вы понимаете, в руках президента UFC будут все самые болезненные рычаги воздействия на двух «молочных близнецов» – Мераба и Алджамейна. И вариантов вывернуться у американца и грузина не будет.

Примером того, что Дана с ренегатами не шутит, может служить экс-король тяжёлого веса Фрэнсис Нганну. Его статус в UFC был на несколько порядков выше, чем у того же ситуационного чемпиона – Стерлинга. Это была величина. за которой стояла вся Африка. И босс принял решение с ним расстаться. Неужели вы думаете, что он пойдёт навстречу симулянту Стерлингу? Учитывая сказанное выше, Двалишвили следует принять вызов Умара Нурмагомедова, дабы не слить из лиги и себя, и своего близкого друга.