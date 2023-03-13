UFC 286: финал трилогии Усман — Эдвардс, Физиев рвётся на трон Махачева. LIVE

В ночь с 18 на 19 марта состоится номерной турнир UFC 286, который пройдёт на арене «AT&T Center» в городе Сан-Антонио (Техас, США). В главном бою вечера Леон Эдвардс и Камару Усман будут биться за чемпионский пояс в полусреднем весе. Этим поединком они закроют свою трилогию. В соглавном бою вечера зарубятся Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев. Оба рассчитывают в будущем биться за пояс, который принадлежит нашему чемпиону Исламу Махачеву.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Физиев решительно настроен на титул. Но ради достойных ребят готов и подождать
Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказался о шансах получить титульный бой с россиянином Исламом Махачевым.
«Честно, мне плевать, получу ли я бой с Махачевым. Если я выиграю у Гэтжи, то буду в хорошем положении. Если Бенеил Дариуш выиграет у Оливейры, то он на все 150% заслуживает поединка за титул. Так что если он выиграет у Чарльза, я не буду стоять у него на пути, а подожду. Если получу титульный бой после Гэтжи, буду счастлив. Если дадут кого-то другого, тоже буду счастлив, потому что я остаюсь в хорошем положении», — сказал Физиев в интервью Submission Radio.
Где смотреть турнир UFC 286 с боем Гэтжи – Физиев
- Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
- Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
В карде будет и наш Мухаммад Мокаев! Он идёт по мощнейшему графику
Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев идёт за очередной победой. И в UFC он готов драться очень часто.
«18 марта будет мой четвёртый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца в полусреднем весе, который был более активен, чем я! Я не отказывался ни от каких боёв, с кем бы UFC меня ни ставил, я дрался и просил имена покрупнее», — написал Мокаев в социальных сетях.
Когда состоится UFC 286 с главным боем Усман – Эдвардс
- Турнир UFC 286 с главным боем Леон Эдвардс – Камару Усман состоится в ночь с 18 на 19 марта на арене «AT&T Center» в городе Сан-Антонио (Техас, США).
- Начало бойцовского вечера — в 20:00 по московскому времени.
- Основной кард стартует в 00:00 мск.
Эдвардс не готов даже представить своё поражение
Леон Эдвардс высказался о предстоящем третьем поединке с нигерийцем Камару Усманом.
«Я просто не могу представить, как он победит. Люди по-прежнему сомневаются во мне, и я всё ещё чувствую, что мне есть что доказывать. Я выступаю лучше всего, когда мне есть что доказывать», – сказал Эдвардс в интервью BT Sport.
Полный кард UFC 286
Основной кард
- Леон Эдвардс – Камару Усман;
- Джастин Гейджи – Рафаэль Физиев;
- Гуннар Нельсон – Брайэн Барбарена;
- Дженнифер Майя – Кесси О’Неилл;
- Марвин Веттори – Роман Долидзе.
Прелимы
- Джек Шор – Макван Амирхани;
- Крис Данкан – Омар Моралес;
- Сэм Паттерсон – Янал Ашмоз;
- Мухаммад Мокаев – Джафэл Фильо.
Ранние прелимы
- Лерон Мёрфи – Габриэль Сантос;
- Кристиан Данкан – Душко Тодорович;
- Джейк Хадли – Малколм Гордон;
- Джоанн Калдервуд – Лоана Каролина;
- Джай Герберт – Людовит Клайн;
- Джулиана Миллер – Вероника Маседо.
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