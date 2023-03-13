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UFC 286: Усман — Эдвардс, Гэтжи — Физиев, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, прогнозы на ММА

UFC 286: финал трилогии Усман — Эдвардс, Физиев рвётся на трон Махачева. LIVE
Игорь Брагин Сергей Сорокин
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Леон Эдвардс – Камару Усман
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Один из ярчайших бойцов лиги хочет свергнуть нашего чемпиона. Все подробности — в онлайне.

В ночь с 18 на 19 марта состоится номерной турнир UFC 286, который пройдёт на арене «AT&T Center» в городе Сан-Антонио (Техас, США). В главном бою вечера Леон Эдвардс и Камару Усман будут биться за чемпионский пояс в полусреднем весе. Этим поединком они закроют свою трилогию. В соглавном бою вечера зарубятся Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев. Оба рассчитывают в будущем биться за пояс, который принадлежит нашему чемпиону Исламу Махачеву.

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«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Где смотреть турнир UFC 286 с боем Гэтжи – Физиев Когда состоится UFC 286 с главным боем Усман – Эдвардс Полный кард UFC 286
Live Сергей Сорокин

Физиев решительно настроен на титул. Но ради достойных ребят готов и подождать

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказался о шансах получить титульный бой с россиянином Исламом Махачевым.

«Честно, мне плевать, получу ли я бой с Махачевым. Если я выиграю у Гэтжи, то буду в хорошем положении. Если Бенеил Дариуш выиграет у Оливейры, то он на все 150% заслуживает поединка за титул. Так что если он выиграет у Чарльза, я не буду стоять у него на пути, а подожду. Если получу титульный бой после Гэтжи, буду счастлив. Если дадут кого-то другого, тоже буду счастлив, потому что я остаюсь в хорошем положении», — сказал Физиев в интервью Submission Radio.

15:55 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 286 с боем Гэтжи – Физиев

  • Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
  • Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
15:55 Сергей Сорокин

В карде будет и наш Мухаммад Мокаев! Он идёт по мощнейшему графику

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев идёт за очередной победой. И в UFC он готов драться очень часто.

«18 марта будет мой четвёртый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца в полусреднем весе, который был более активен, чем я! Я не отказывался ни от каких боёв, с кем бы UFC меня ни ставил, я дрался и просил имена покрупнее», — написал Мокаев в социальных сетях.

15:54 Сергей Сорокин

Когда состоится UFC 286 с главным боем Усман – Эдвардс

  • Турнир UFC 286 с главным боем Леон Эдвардс – Камару Усман состоится в ночь с 18 на 19 марта на арене «AT&T Center» в городе Сан-Антонио (Техас, США).
  • Начало бойцовского вечера — в 20:00 по московскому времени.
  • Основной кард стартует в 00:00 мск.
15:53 Сергей Сорокин

Эдвардс не готов даже представить своё поражение

Леон Эдвардс высказался о предстоящем третьем поединке с нигерийцем Камару Усманом.

«Я просто не могу представить, как он победит. Люди по-прежнему сомневаются во мне, и я всё ещё чувствую, что мне есть что доказывать. Я выступаю лучше всего, когда мне есть что доказывать», – сказал Эдвардс в интервью BT Sport.

15:53 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 286

Основной кард

  • Леон Эдвардс – Камару Усман;
  • Джастин Гейджи – Рафаэль Физиев;
  • Гуннар Нельсон – Брайэн Барбарена;
  • Дженнифер Майя – Кесси О’Неилл;
  • Марвин Веттори – Роман Долидзе.

Прелимы

  • Джек Шор – Макван Амирхани;
  • Крис Данкан – Омар Моралес;
  • Сэм Паттерсон – Янал Ашмоз;
  • Мухаммад Мокаев – Джафэл Фильо.

Ранние прелимы

  • Лерон Мёрфи – Габриэль Сантос;
  • Кристиан Данкан – Душко Тодорович;
  • Джейк Хадли – Малколм Гордон;
  • Джоанн Калдервуд – Лоана Каролина;
  • Джай Герберт – Людовит Клайн;
  • Джулиана Миллер – Вероника Маседо.
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