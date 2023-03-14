Бойцам UFC точно стоит жаловаться на жизнь? Яну и Волкову заплатили космические деньги!

Минувшие выходные получились крайне интересными для любителей UFC из России. Турнир в Вегасе подарил сразу четыре поединка наших парней. Саид Нурмагомедов в очень спорном бою проиграл Джонатану Мартинесу. Никита Крылов мощно разобрал на атомы Райана Спэнна, Александр Волков разбил Александра Романова в славянском дерби. А на десерт должны были быть Пётр Ян и его сражение с заклятым врагом. Но всё закончилось ужасным избиением в исполнении Мераба Двалишвили. Однако даже такое разгромное поражение принесло россиянину кругленькую сумму.

Были подсчитаны гонорары бойцов, которые были получены за турнир UFC Вегас 71. И стоит отметить, что цифры получились очень впечатляющими:

Пётр Ян – $ 420 тыс. или 31,6 млн рублей;

Александр Волков – $ 415 тыс. или 31,3 млн рублей;

Никита Крылов – $ 155 тыс. или 11,6 млн рублей;

Саид Нурмагомедов – $ 130 тыс. или 9 млн рублей.

По 30 миллионов рублей за бой – шикарный гонорар. И это не титульники, даже не претендентские поединки. Особенно странным постфактум выглядит заработок Яна. Он сорвал куш за бой, который проиграл в одну калитку. Тотальная доминация Двалишвили принесла грузинскому бойцу ощутимо меньше – всего $ 360 тыс.

Гонорары невольно заставляют вернуться на месяц назад, когда состоялся поединок двух первых номеров рейтинга P4P на тот момент. Ислам Махачев и Александр Волкановски дрались на родине австралийца. Кроме того, это был титульный бой, а Великий имел возможность стать двойным чемпионом организации! И за это всё пиршество с близкой борьбой на протяжении пяти раундов и результатом, который до сих пор вызывает споры… обладатели поясов получили по миллиону долларов.

Конечно, Ян по-прежнему считается российской звездой UFC. Но после трёх поражений в четырёх поединках его гонорар мог быть и скромнее. А теперь у Махачева могут возникнуть к Дане Уайту серьёзные вопросы. И после 12 побед подряд наш чемпион вправе требовать у боссов значительно больший куш!