UFC готовит самый крутой турнир в истории? Волкановски в деле, неуязвимый россиянин — тоже

Тони Фергюсон против Кевина Ли

Ещё два именитых бойца: бывший временный чемпион UFC в лёгком весе и претендент на это же звание. Самое интересное, что Фергюсон и забрал у Ли шанс завоевать титул в 2017 году, так что это будет реванш. Сможет ли Кевин отомстить за поражение?