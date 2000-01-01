Состав звёздного турнира UFC 290
8 июля в Лас-Вегасе стартует, возможно, самый крутой турнир в истории. UFC собрал великих бойцов современности — кто же это?
Джон Джонс против Стипе Миочича
Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе выйдет на ринг против бывшего двукратного чемпиона в той же категории. И хотя количество достижений Джонса слегка больше, чем у соперника, Миочич будет непростым противником.
Александр Волкановски против Яира Родригеса
Дерзкий австралиец не смог одолеть Ислама Махачева в борьбе за чемпионский пояс, однако в звёздном турнире ему нашлось место, в отличие от россиянина. Волкановски встретится с временным чемпионом UFC Яиром Родригесом.
Тони Фергюсон против Кевина Ли
Ещё два именитых бойца: бывший временный чемпион UFC в лёгком весе и претендент на это же звание. Самое интересное, что Фергюсон и забрал у Ли шанс завоевать титул в 2017 году, так что это будет реванш. Сможет ли Кевин отомстить за поражение?
Илия Топурия против Мовсара Евлоева
Вот уж кому не стоит беспокоиться о своей непобедимости, так это Илии Топурии. Не проиграв ни одного из 13 боёв, он столкнётся с единственным россиянином в карде. Правда, Мовсар Евлоев также ни разу не терпел поражений в карьере. Настоящая битва титанов!
Бо Никал против Трешона Гора
Классным будет и противостояние Бо Никала и Трешона Гора. Чемпион мира по вольной борьбе среди юношей до 23 лет и подающий надежды американец подарят поклонникам смешанных единоборств массу ярких впечатлений.
UFC готовит самый крутой турнир в истории? Волкановски в деле, неуязвимый россиянин — тоже
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