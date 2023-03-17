Нокдаун-фантом! А с какого повтора вы поняли, почему рухнул японец?

Азиатские промоушены часто радуют яркими событиями и хайлайтами, взрывающими интернет. Турнир NO KICK NO LIFE по кикбоксингу не стал исключением. Особенный интерес привлекал поединок, в котором сошлись Цукуру Мидорикава и Каито Оно. Они выглядели практически полной противоположностью друг другу в плане антропометрии. Низкий, но очень плотный Мидорикава против высокого и худощавого Оно. И именно последний выдал главный момент всего бойцовского вечера.

Весь первый раунд соперники обменивались острыми атаками, но особого преимущества не было ни у кого. А под самый занавес стартовой трёхминутки случилось ключевое событие боя. Мидорикава смело рванул в атаку и начал наносить комбинации ударов, выглядел максимально уверенно… а потом как подкошенный рухнул на канвас.

Увидеть причину нокдауна в режиме реального времени было практически невозможно, пришлось дожидаться замедленного повтора. Но даже на нём не сразу стало понятно, что именно отправило Цукуру «отдыхать». Лишь после нескольких просмотров всё встало на места. Оно поймал момент между комбинациями соперника и выкинул убийственный локоть в челюсть. Причём удар получился настолько быстрым и скрытым, что даже сам Мидорикава не сразу понял, что произошло. Он выкинул несколько панчей, пошатнулся и отправился на канвас.

Цукуру быстро вскочил на ноги и пришёл в себя, однако момент всё равно имел ключевое значение. Мидорикава потерял уверенность в себе и начал пропускать колоссальное количество мощнейших атак. В итоге судья был вынужден остановить это избиение. Удар-фантом фактически предрешил судьбу поединка.