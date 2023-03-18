Болтовня Чимаева надоела UFC? Чеченца перебросили в другую весовую категорию

Одна из главных интриг в UFC — имя следующего соперника Хамзата Чимаева. Полгода назад чеченский швед легко расправился с Кевином Холландом, после чего карьера бойца встала на небольшую паузу. Борзу никак не могут подыскать подходящего оппонента: ситуация осложняется тем, что в последний раз Чимаев не сумел влезть в лимит полусреднего веса. Что, впрочем, не мешало Хамзату заявлять претензии сразу на два пояса.
Например, пару дней назад Чимаев презрительно высказался про участников грядущего титульного боя в полусреднем весе — Камару Усмана и Леона Эдвардса: «Скоро я заберу свой пояс у этих двух клоунов».
Только вот руководство UFC не считает Хамзата претендентом на титул полусреднего веса. Дана Уайт на последней пресс-конференции заявил, что переход Борза в дивизион средневесов — дело решённое. Во всяком случае, на ближайший бой: «Да, Чимаев будет драться в среднем весе. И нет сомнений, что сейчас Хамзат в таком положении, что должен встретиться с одним из трёх лучших парней в мире в этом весе».
Возможно, Уайту просто надоели бесконечные разговоры Чимаева про многочисленные пояса. Но вариант для чеченца подобрали хороший: хотя Хамзата даже нет в рейтинге средневесов, ему сразу разрешили драться с топ-3. Там парни как на подбор: Исраэль Адесанья, Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Вряд ли соперником Хамзата станет Адесанья, которого ждёт титульный реванш. Остаются Уиттакер и Каннонье. Сам Чимаев хотел бы драться с Уиттакером.
«Пауло Коста сбежал после того, как много говорил обо мне и Роберте, поэтому я буду драться с Уиттакером. Я хочу этого боя, хотя он нравится мне как человек. Парень не говорит ерунды, не переходит никаких границ. Мы собираемся повеселиться на пресс-конференции и подраться друг с другом», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.
Фанатов ММА должна обрадовать новость о переходе Борза в средний вес. Не хочется, чтобы чеченский швед снова проваливал весогонки, находясь дивизионом ниже. Теперь Чимаев сможет подтвердить свои высочайшие амбиции поединком против Уиттакера или Каннонье. Если Хамзат доберётся до пояса в среднем весе, уже можно будет подумать про объединение титулов. Но не следует заглядывать так далеко — Чимаев тоже неидеален.
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