Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Хамзат Чимаев следующий соперник, весовая категория UFC, с кем будет драться Борз

Болтовня Чимаева надоела UFC? Чеченца перебросили в другую весовую категорию
Роман Дёмин
Болтовня Чимаева надоела UFC?
Комментарии
Хамзат говорит про пояс в полусреднем весе, но за него уже всё решили.

Одна из главных интриг в UFC — имя следующего соперника Хамзата Чимаева. Полгода назад чеченский швед легко расправился с Кевином Холландом, после чего карьера бойца встала на небольшую паузу. Борзу никак не могут подыскать подходящего оппонента: ситуация осложняется тем, что в последний раз Чимаев не сумел влезть в лимит полусреднего веса. Что, впрочем, не мешало Хамзату заявлять претензии сразу на два пояса.

У Чимаева чрезмерные аппетиты. Требует два пояса, а сам едва справился с Бёрнсом У Чимаева чрезмерные аппетиты. Требует два пояса, а сам едва справился с Бёрнсом
«Кадыров обещал $ 2 млн, но Диаз соскочил». Чимаева даже главный гангстер UFC боится «Кадыров обещал $ 2 млн, но Диаз соскочил». Чимаева даже главный гангстер UFC боится
Зато можно есть тирамису. Чимаев сменит весовую категорию ради комфорта? Зато можно есть тирамису. Чимаев сменит весовую категорию ради комфорта?

Например, пару дней назад Чимаев презрительно высказался про участников грядущего титульного боя в полусреднем весе — Камару Усмана и Леона Эдвардса: «Скоро я заберу свой пояс у этих двух клоунов».

Только вот руководство UFC не считает Хамзата претендентом на титул полусреднего веса. Дана Уайт на последней пресс-конференции заявил, что переход Борза в дивизион средневесов — дело решённое. Во всяком случае, на ближайший бой: «Да, Чимаев будет драться в среднем весе. И нет сомнений, что сейчас Хамзат в таком положении, что должен встретиться с одним из трёх лучших парней в мире в этом весе».

Возможно, Уайту просто надоели бесконечные разговоры Чимаева про многочисленные пояса. Но вариант для чеченца подобрали хороший: хотя Хамзата даже нет в рейтинге средневесов, ему сразу разрешили драться с топ-3. Там парни как на подбор: Исраэль Адесанья, Роберт Уиттакер и Джаред Каннонье. Вряд ли соперником Хамзата станет Адесанья, которого ждёт титульный реванш. Остаются Уиттакер и Каннонье. Сам Чимаев хотел бы драться с Уиттакером.

«Пауло Коста сбежал после того, как много говорил обо мне и Роберте, поэтому я буду драться с Уиттакером. Я хочу этого боя, хотя он нравится мне как человек. Парень не говорит ерунды, не переходит никаких границ. Мы собираемся повеселиться на пресс-конференции и подраться друг с другом», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Фанатов ММА должна обрадовать новость о переходе Борза в средний вес. Не хочется, чтобы чеченский швед снова проваливал весогонки, находясь дивизионом ниже. Теперь Чимаев сможет подтвердить свои высочайшие амбиции поединком против Уиттакера или Каннонье. Если Хамзат доберётся до пояса в среднем весе, уже можно будет подумать про объединение титулов. Но не следует заглядывать так далеко — Чимаев тоже неидеален.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023