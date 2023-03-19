А судьи точно смотрели этот бой? Похоже, Усмана перепутали с Эдвардсом

В ночь с 18 на 19 марта прошёл огненный номерной турнир UFC 286. В главном бою вечера Камару Усман и Леон Эдвардс сразились за чемпионский пояс организации в полусреднем весе. А ещё они закрывали свою трилогию, которая берёт историю с 2015 года. Первый поединок остался за Усманом, который победил единогласным решением судей. А во втором бою Эдвардс выкинул невероятный хэд-кик и наглухо вырубил соперника за минуту до завершения пятого раунда. А теперь соперники вышли в октагон и поставили в противостоянии жирную точку.

Усман шёл в UFC с рекордом 14-0. И что очень важно, дебютировал в организации он именно противостоянием с Эдвардсом. Чемпионский пояс Камару завоевал в сражении с Тайроном Вудли, которого он победил единогласным решением. Потом были пять защит – с Колби Ковингтоном (дважды), Хорхе Масвидалем (дважды) и Гилбертом Бёрнсом. Но потом случилась та самая роковая встреча с Леоном. Усман очень уверенно проводил шестую защиту, пока не поймал мощнейший прямой хэд-кик в челюсть. Как итог – нокаут-хайлайт и потеря чемпионского пояса. Но теперь Камару вышел в октагон, чтобы вернуть себе титул любой ценой.

Эдвардс после поражения от Усмана выдал серию из 10 побед подряд. Был и один «ноу-контест» с Белалом Мухаммадом, который не смог продолжить бой после случайного тычка пальцем в глаз. Но остальные поединки Леон легко оставил за собой. Правда, за два последних года было проведено всего лишь два поединка – но зато каких! Сначала был бит Нейт Диас, а затем случился легендарный апсет с Камару и долгожданный пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Англичанин рассчитывал, что его первая защита получится удачной.

Усман с животной страстью выполз в центр октагона. Было заметно, насколько он заряжен на реванш за последнее поражение. Но Эдвардс выбрал очень грамотную манеру ведения поединка. Он держался на дистанции и не позволял сопернику подобраться близко. Леон присматривался к опаснейшему оппоненту и вновь ждал своего шанса. В голове совершенно точно был тот самый хэд-кик, которым он уложил соперника. И британец начал хорошо попадать ногами. Камару такая ситуация не понравилась, поэтому он моментально полез в борьбу. Правда, развить это никак не получилось.

Во втором раунде Усман даже не дождался команды и сразу попёр на соперника. Но Эдвардс вновь начал накидывать свои мощнейшие удары ногами. Леон случайно попал оппоненту в пах, но Камару практически моментально пришёл в себя и возобновил поединок. И в размене британец начал раз за разом попадать, особенно опасно в голову Усмана летело колено. Вот только завершилось это всё ошибкой. Камару сначала чуть не забрал спину, а затем буквально закошмарил соперника тяжелейшими ударами. Бой раскрылся. Но до конца пятиминутки особенных эмоциональных всплесков больше не было.

В третьем раунде Леон начал с хорошего лоу-кика, но было заметно, что в октагоне территорию контролирует Камару. Усман легко перевёл соперника на канвас и начал контролировать его в партере. В итоге Эдвардсу даже пришлось нарушать правила, хватаясь за сетку, чтобы не отдать спину. В итоге рефери Хёрб Дин был непреклонен – он снял с британца балл. И такая решительность судьи заставила Леона раскрываться. Правда, вместо активности по правилам Эдвардс… снова залепил сопернику в пах. Под занавес раунда инициатива вновь вернулась к Усману. Он теснил оппонента к сетке и терпеливо ждал шанса.

На четвёртый раунд соперники вышли с фантастическим зарядом. Камару продолжал давить, а Эдвардс ловил предупреждения от Дина. Усман попёр в атаку и ему пришлось буквально бегать за оппонентом. А как только Леон смог сделать неплохую осечку, ему вновь пришлось уходить от борьбы, буквально спасаться. Он наносил неплохие одиночные удары, но они не особенно тревожили Камару. «Нигерийский кошмар» методично шёл к победе.

Пятый раунд снова прошёл при доминации Усмана. Левым боковым он уверенно достал челюсть соперника, а затем пошёл в опасные размены. Эдвардс понял, что терять уже нечего, поэтому бросился в атаку. Вот только Камару действовал практически идеально. Он пошёл в борьбу и начал методично убивать время. А параллельно Усман выкидывал точные удары, которые раз за разом доносил до цели.

В итоге дело дошло до судейского решения. Вот только вердикт рефери, кажется, удивил абсолютно всех. Он никак не вытекал из общей логики поединка. Один из судей насчитал ничью, а два других… отдали победу Эдвардсу. Сразу после услышанного Усман бросился к Дане Уайту и принялся что-то ожесточённо доказывать. Но было уже поздно, пояс остался у Леона. Финиш огненной трилогии получился прозаичным.