Махачев готов отомстить за Усмана. И сделать шаг к абсолютному величию

Финал трилогии Леона Эдвардса и Камару Усмана получился неожиданным. Британец в близком поединке, проходящем на родной земле, оставил чемпионский пояс за собой. Но стоит признаться честно, бой лучших полусредневесов на планете вышел не самым ярким. Скорее Нигерийский кошмар не смог убедить судей, чем Эдвардс доказал свою доминацию в дивизионе. Однако ситуацию может изменить один россиянин, который горит желанием навести порядок.

Сразу после боя в социальных сетях активизировался Ислам Махачев. Он уже сражался с представителем другой весовой категории. И битва с Александром Волкановски завершилась победой нашего чемпиона. Теперь же россиянин нацелился на поединок с обладателем пояса в полусреднем весе: «Я хочу, чтобы Леон был следующим. Октябрь, в Абу-Даби».

Президент UFC Дана Уайт, который присутствовал на пресс-конференции, довольно быстро дал понять – пока он не намерен приступать к организации этого поединка. А всё потому, что на бой с Леоном претендует ещё один прекрасный боец – Колби Ковингтон. Он был запасным для титульника Эдвардса и Усмана, но пылал готовностью в любой момент ворваться в клетку и уничтожить соперников.

Президент организации показал своё отношение к потенциальному объединительному поединку, но ему стоит серьёзно подумать. Махачев замахивается на великое достижение, которое покорялось считаному количеству бойцов. Двойными чемпионами становились такие гении, как Конор Макгрегор, Даниэль Кормье, Генри Сехудо. И Ислам своими яркими выступлениями и убедительными победами заслужил право встать в один ряд с этими ребятами.

Возможно, Дана сознательно пытается отговорить Махачева замахиваться на дивизион Усмана и Эдвардса. А всё потому, что, судя по последнему титульнику, Леон вряд ли долго продержится против Ислама. Во-первых, россиянин уже доказал, что его «держалки» хватает, чтобы переносить самые плотные и мощные удары. Во-вторых, Эдвардс выглядел безнадёжно в борьбе. А в одном из моментов ему пришлось спасаться от Камару ценой потерянного балла. Дважды (!) чемпион чуть не отдал Нигерийскому кошмару спину. Против Махачева всё это завершится после первой же ошибки.

Махачеву стоит буквально настаивать на поединке с Эдвардсом и пробивать эту возможность. Ислам вполне может на долгое время захватить два пояса одновременно. А там можно замахнуться и на то, чтобы разбить «сладкую парочку» Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры. Чемпионов в трёх весовых у UFC ещё не было!