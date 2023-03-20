«Не могу в Махачкале — хочу в Москву. Лучшее место для жизни». Интервью с Хирамагомедовым

25 марта в Самаре состоится второй турнир молодого российского промоушена Ural FC. В соглавном поединке вечера выступит Гамзат Хирамагомедов — известный российский боец и брат Гаджимурада Хирамагомедова. Мы поговорили с Гамзатом про его соперника Даурена Ермекова, обсудили карьеру Петра Яна и Фёдора Емельяненко, оценили Джона Джонса и вспомнили знаменитый скандал с Радмиром Габдуллиным.

— Как прошла подготовка к турниру, как настрой?

— В принципе, неплохо, нормально. Всё прошло хорошо. Травм, форс-мажоров, ничего такого не было. Настрой боевой, вполне. От тренировок только устаёшь, но тут, как говорится, без труда не вытащишь рыбку из пруда.

— У вас с Ермековым большая история противостояния, это уже третий бой. Излишние эмоции и желание не помешают?

— Для меня это обычное дело, просто работа. Я больше думаю о том, чтобы бой публике понравился, его было интересно смотреть. Ничего личного к Ермекову или к любому другому бойцу у меня нет, нормально ко всем отношусь. Это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, всё нужно принимать достойно.

— Какие у вас цели и планы? Нет желания попробовать себя в UFC?

— Раньше я прямо хотел попасть в UFC, это правда. А сегодня разницы уже нет, UFC или ещё что-то. Просто хочу зарабатывать деньги, чтобы я и моя семья ни в чём не нуждались. Чтобы я мог помогать другим. Если UFC предложит хорошие условия, почему нет? Я на это смотрю, как на бизнес. Люблю этот спорт, это моё увлечение, но одновременно смотрю на него, как на бизнес.

— Вы попали в престижный промоушен PFL, но после поражения от Глачо Франки сразу ушли. Что произошло в бою?

— Я за две недели до поединка очень сильно сломал нос. Но почему-то был уверен, что легко выиграю даже с таким носом. Увы, всё печально закончилось. Мне первый же его удар попал по носу. Я чуть-чуть испугался, что сейчас всё грустно станет, так и получилось.

Гамзат Хирамагомедов Фото: Eagle FC

— Как вам сотрудничество с американской организацией? Есть отличия от наших промоушенов?

— Везде примерно одинаково, да и там тоже. Может, в PFL чуть качественнее подходят к турнирам, щепетильнее относятся к здоровью бойцов. Потому что, например, когда я выступал в Казахстане, там было немного халатное отношение у врачей, это неуважение к бойцам.

— Блогер Хасбик путешествует по США и высоко оценил вежливость и отзывчивость местных людей. А у вас какие остались впечатления от американцев?

— И здесь есть отзывчивые люди, и там. Здесь хватает негодяев, там хватает негодяев. Я больше люблю Россию. Я много где был, в Таиланде тоже тренировался, но меня всегда тянет в Россию. Даже конкретнее скажу, что тянет именно в Москву. Я даже в Махачкале не могу находиться — сразу хочу в Москву. По мне Москва — лучшее место для жизни.

— Чем бы хотелось заниматься в Москве после окончания карьеры?

— Конечно, бизнесом хотелось бы заниматься. Думаю, у меня будет такая возможность, потому что мысли материализуются. Вот такие у меня планы.

— На Википедии вашим тренером указан промоутер Камил Гаджиев. Разве он имеет отношение к вашим тренировкам?

— Нет, конечно, там неправильная информация. У меня есть два тренера. Я просто дрался в лиге Гаджиева. Разве Камил вообще кого-то тренировал? По-моему, он не тренировал никогда.

— Вы дебютируете в промоушене Ural FC, где генеральным директором работает Радмир Габдуллин. Вы помирились после того скандала? (в 2017 году Гамзат принял участие в конфликте своего брата Гаджимурада с Габдуллиным. Бойцы обвинили Радмира в предвзятом судействе, Гаджимурад сломал ему челюсть. — Прим. «Чемпионата»).

— С Радмиром сейчас замечательные отношения. У нас были маленькие недопонимания, но мы тогда на месте всё решили. Всё решаемо. Мы нормально общаемся, личных претензий у меня никаких нет. Наоборот, спасибо этому человеку, что он вспомнил меня и сделал поединок. Всё хорошо.

Гамзат Хирамагомедов Фото: Eagle FC

— Ещё один человек, который конфликтует с Габдуллиным — Фёдор Емельяненко. Следили за ситуацией?

— Я слышал про этот конфликт. Это нормально, может, там тоже какое-то недопонимание между ними. Я не придаю таким вещам особого значения.

— Раз мы заговорили про Фёдора, то смотрели ли вы его последний бой?

— Конечно, смотрел. Если честно, ему не надо было выходить драться с Бейдером. Зачем? Емельяненко нужно было закончить уже давно, он отвоевал своё. Но я как спортсмен понимаю Фёдора. Этот спорт затягивает: ты хочешь выходить, драться и побеждать. Фёдору 100 лет будет, а его всё равно будет тянуть в бои. Эти эмоции не передать словами: когда судья поднимает твою руку, чувства невероятные.

— Вы сами не готовы выступать так долго, как Емельяненко?

— Я берегу своё здоровье в первую очередь, хочу внуков увидеть. Мой потолок — лет до 35-37 драться, не больше. Чтобы к 40 годам чисто для себя тренироваться. Фёдору тоже можно было бы чисто для себя пар выпустить на спаррингах.

— Смотрели поединок Петра Яна против Мераба Двалишвили?

— Вообще не ожидал такого результата, думал, Пётр выиграет. Не могу сказать, почему Ян проиграл. Наверное, Двалишвили был лучше натренирован и больше хотел победы. Дай бог, Пётр ещё поборется за титул, хотел бы увидеть его чемпионом снова.

— На том же турнире Саиду Нурмагомедову дали спорное поражение судейским решением. Не слишком ли много судейских скандалов с российскими бойцами?

— Были вопросы, да. Зачем из спорта делать политику? Пусть спорт остаётся спортом. У того же Анкалаева реально своровали победу и титул, это плохо. Это несправедливо.

— Вы будет выступать на одном турнире с Вячеславом Дациком. Как вы к нему относитесь?

— Кто-то его любит, кто-то — наоборот. Я скажу честно: по барабану на него. Выступает и выступает. Есть спортсмены, за кем я слежу, но это точно не Дацик. Мой любимый боец, за которым наблюдаю с самого детства — это Джон Джонс. Вот это номер один в мире.

— Как вам возвращение Джонса, ожидали, что он так быстро справится с Ганом?

— Если честно, вообще такого не ожидал. Джонс показал нереальный класс, просто красавчик он. Мне понравилось. Это реальная легенда UFC, он заслужил место в Зале славы больше, чем кто-либо другой.

— Есть ли кто-то, кто сможет победить нынешнего Джонса?

— Думаю, никого нет. Я тренировался в Альбукерке с Джонсом, знаю его, мы немного общались. Хороший пацан, приятный и отзывчивый. А как боец — невероятно крутой. Это мой любимый спортсмен, ему равных нет.

Джон Джонс Фото: Chris Graythen/Getty Images

— Джонс — величайший боец в истории ММА, он обошёл Емельяненко?

— Фёдор уже отвоевался. Когда-то Емельяненко был реально крутым бойцом, я и сейчас считаю его крутым, потому что он реально много битв прошёл. Но я бы не назвал Фёдора каким-то нереальным бойцом. Лучший — это Джон Джонс. Да, есть Хабиб, другие крутые спортсмены, но сам стиль Джона это что-то уникальное. Он на первом месте.

— Джонс обошёл в рейтинге Р4Р Махачева. Что думаете про бой Ислама с Волкановски?

— Волкановски показал нереальный характер и силу воли, не ожидал такого. А вот Ислам устал по ходу боя, или что-то не так пошло. Не думал, что он так устанет. Если смотреть по очкам, Махачев справедливо выиграл, Волкановски только пятый раунд бесспорно забрал.

— Есть ли у Махачева соперники в лёгком весе или ему лучше сменить дивизион?

— В любой лиге и в любом дивизионе есть один-два парня, которые точно будут для тебя опасны. Неудобные для тебя и так далее. И у Махачева ещё есть такие соперники.