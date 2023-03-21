«Больше денег занёс — выше в рейтинге». Секреты бокса от тренера Магомеда Курбанова

6 мая в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. В главном событии вечера в ринге сойдутся непобежденный Магомед Курбанов и француз Мишель Соро. Мы пообщались с тренером Магомеда Мирхакимом Сабуровым, обсудили предстоящий поединок, оценили шансы Тима Цзю в потенциальном поединке с Джермеллом Чарло, поговорили о перспективах Усика в бою с Фьюри, а также разобрали бои представителей ММА по правилам бокса.

— 6 мая Магомед Курбанов проведëт в Екатеринбурге бой с французом Мишелем Соро. Ваши ожидания от поединка?

— Наконец-то этот бой состоится. Они должны были встретиться в ринге ещё в 2019 году во Франции. Но мы туда не полетели из-за проблем с визой. Соро — до сих пор топовый боксер, несмотря на то что ему 35 лет. Его последний бой был с Исраилом Мадримовым из Узбекистана, это был претендентский поединок, который завершился технической ничьей из-за столкновения и большой сечки у Соро. Ожидания у нас, как и во всех предыдущих 24 боях, — только победа. Не видим препятствий.

— Соро за последние два года провел только два боя, оба с Мадримовым, и ни разу не победил. При этом Мишель располагается на второй строчке в рейтинге WBA, а Магомед, побеждавший экс-чемпионов мира Лиама Смита и Патрика Тейшейру, — только на пятой. Есть понимание, что с этими рейтингами не так?

— Давайте честно. WBA — большая бизнес-система. Чем больше денег заносишь — тем выше будешь стоять в рейтингах. Можешь не быть активным и при этом оставаться чемпионом. У них есть другой француз — Арсен Гуламирян. Он три года не боксировал, а у WBA была формулировка: «Чемпион в отпуске». Ну, и еще хочется сказать, что, если Соро дать кого-нибудь из топ-5, он выиграет. Неважно, сколько времени он не боксировал, у него есть чемпионский запал, как у Лиама Смита, например.

— Какие-то другие варианты, кроме Соро, рассматривали?

— Нет. Мы изначально хотели встретиться с Мишелем, промоутеры начали вести переговоры. С самого начала всё склеилось, утвердили последние штрихи — и подписали контракт.

— Магомед практически все свои поединки провел на Урале. За это иногда прилетает от хейтеров, которые называют его домашним боксером. Есть что на это возразить? Готов ли Магомед выступать на территории соперника?

— Мы готовы боксировать на территории соперника за титул чемпиона мира. Просто так ехать куда-то – зачем? Ну, или, не будем скрывать, за большие деньги можно поехать. И выиграть. Мы уже такой рекорд набили – 24-0. И каждый хочет с нами подраться. Но нужно хорошо заплатить.

— Магомед часто бросает вызов Тиму Цзю, который недавно провел бой с Тони Харрисоном и стал временным чемпионом мира…

— Расскажу предысторию. Харрисон, по сути, завершил карьеру после второго боя с Джермеллом Чарло. Заработал много, открыл свой зал, начал тренировать. По сути, к боксу он уже имел посредственное отношение. Но когда ему предложили за хороший чек поехать в Австралию и ещё раз попытать удачу, он подумал: «А почему бы и нет?» Поехал, попробовал, не получилось – вернулся довольный с деньгами домой.

— Тим чем-то удивил в этом поединке?

— Нет. Как и во всех своих боях, просто шеле вперёд, надеясь на свой град ударов. К этому граду ударов нужно и защиту подключать: где-то уклоны, где-то блок. А он просто идёт вперёд. Наткнëтся ещё на своё.

— Вероятно, следующий бой Цзю проведет с Чарло, так как их поединок был перенесен с конца января. Ваш прогноз?

— Чарло деклассирует Цзю. Харрисон не подключал к атакам дальнюю руку и шесть раундов контролировал Цзю джебом. Если Чарло подключит и прямой, и боковой, то это будет досрочная победа.

— Всё же, если Цзю и Чарло проведут близкий бой, скорее всего, будет запланирован и реванш…

— И опять все претенденты на полтора года зависнут в воздухе. И это тоже про деньги: кто больше заплатит, тот и будет драться за пояс. Некоторым претендентам платят хорошие деньги за ожидание. Если же бой Цзю — Чарло не состоится, то надо освобождать все пояса и проводить титульные поединки.

— Теперь немного о повестке. Один из самых ожидаемых боёв в мире бокса – Тайсон Фьюри против Александра Усика. Стороны никак не могут окончательно договориться о поединке, но, если всё же бой состоится, на чьей стороне преимущество?

— Я думаю, что Фьюри выиграет. Без шансов. Из-за преимущества в росте, из-за легкости. Тайсон быстро выбрасывает свои удары и знает, когда это нужно делать. И Фьюри умеет пользоваться грязными приемами: где надо – ударит по ноге, где надо – по спине. Он все эти моменты знает, не зря он Цыганский король.

— Ещё один бой, который пока не состоялся, но все его хотят увидеть – Дмитрий Бивол против Артура Бетербиева. Кому отдаете предпочтение?

— Знаете, год назад, я думал, что Бетербиев переедет Бивола. За прошедший год Дмитрий так добавил, что теперь я сомневаюсь.

— Для вас интереснее бой Бивол – Бетербиев или реванш Бивола и Канело?

— Бивол – Бетербиев. Я бы хотел, чтобы этот бой прошёл в России. И он бы мог пройти у нас, через пару лет, когда ситуация в мире стабилизируется. Но Артуру 38 лет, поэтому, если этот бой и состоится, думаю, он пройдёт за пределами России.

— Ещё одной темой, которой хотелось бы коснуться, являются бои представителей ММА по правилам бокса, которых в последнее время все больше. Откуда взялась такая тенденция?

— Бойцы ММА – универсалы, им нужно оттачивать все компоненты: ноги, руки, борьба, джиу-джитсу. И представители смешанных единоборств нанимают себе разных тренеров по конкретным видам спорта. Приходят специалисты, чтобы поставить классическую двоечку или джеб. Так и появляется тяга к боксу.

— Возможно ли из бойца ММА сделать профессионального боксера, который будет драться за титулы?

— Я думаю, можно. В ММА есть такие бойцы, которые быстро приспосабливаются. Думаю, что если человек будет спать с этой мечтой и идти к цели, то вполне может получиться.

— Недавно в Екатеринбурге прошёл боксёрский поединок между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым. Что скажете о бое конкретно с точки зрения боксерской техники?

— Крутой бой, я даже не ожидал. Думал, что будет грязный бокс на ближней дистанции, постоянно будет вмешиваться судья. Но они показали чистый конкурентный бой.

— У Магомеда Исмаилова три победы в боксе. В чëм он хорош?

— Он хорош с подбором соперников. Не говорю, что Иван Штырков был слабым оппонентом, нет. Просто Магомед всегда рассчитывает свои силы. Думаю, что Исмаилов был готов проиграть в этом поединке, но вышло так, что он ещё и одержал победу. Это для него новый скачок.

Магомед Курбанов и Мирхаким Сабуров Фото: RCC Boxing Promotions

— Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну тоже захотел в бокс. Какие у него перспективы?

— Нганну – это колотушка. Ему дадут 10-унцовую перчатку, если он ударит и попадет – ляжет любой, кто против него будет стоять. Но, опять же, ему не дадут Фьюри или Усика, ему дадут среднего боксера. Блогера, например, Пола. И с такими соперниками он, конечно, себя проявит. К Нганну приковано большое внимание, он продает бои, поэтому желающих выйти с ним в ринг будет достаточно.

— Недавно был объявлен бой 54-летнего Роя Джонса-младшего и экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса, который младше его на 18 лет. Организаторы утверждают, что бой будет профессиональным, а не выставочным. Есть ли в этом случае шансы у Джонса?

— Я думаю, что Рой Джонс легко выиграет у Петтиса.

— Даже в 54 года?

— Да. Он в отличной форме.

— Но всё же скорость уже далеко не та, что была раньше, разница в 18 лет…

— Бой будет не длинным, если я не ошибаюсь – шестираундовым. Петтис, на мой взгляд, не владеет особым нокаутирующим ударом. У него есть нестандартные движения, действия. Но Рой Джонс ведь опытный, он всё видит. Пропустит раз, два – и приноровится. И исход будет в пользу Роя Джонса.