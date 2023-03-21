Дагестанец совершил спортивный подвиг. А теперь победу Мокаева хотят отобрать через суд!

На турнире UFC 286 в Лондоне по-настоящему жарко было даже во время прелимов. Особое внимание публики привлёк поединок, в котором британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев зарубился с бразильцем Жафелом Фильо. Изначально казалось, что в этом бою нет никакой интриги. Но теперь его результат грозит вылиться в серьёзный скандал.

В третьем раунде Мокаев оказался на волоске от провала. Он отдал бразильцу выгодную позицию и позволил Фильо сделать страшнейший приём на ногу. Выдержать невероятную боль помогли лишь характер и воля к победе. Об этом после боя рассказал сам Мокаев: «Рефери Хёрб Дин чуть не остановил бой, потому что думал, что я вот-вот постучу. Я знал, что соперник устанет от приёма, но колено трещало каждую секунду. В голове я уже ожидал, что колено порвётся. Когда встал на ноги, то почувствовал, что колено уже ушло. Я не хотел уходить на отдых, зная, что постучал. Потом весь месяц Рамадан не смог бы уснуть».

Победа действительно получилась героической, но есть и подводные камни. Жафел не собирается признавать своё поражение. И, более того, бразилец уже заявил, что подаст апелляцию на исход встречи: «Я не отрывал глаз от рефери. И почувствовал, как он постучал ногой по колену, после чего судья спросил, сдаётся ли он. Я ослабил хватку, и он смог немного развернуть колено».

Фильо негодует, поскольку был в считаных мгновениях от победы над грозным соперником, который считается одним из главных талантов дивизиона. Вот только пока все претензии выглядят не особенно обоснованными. Во-первых, во время трансляции не было даже малейших признаков того, что Мухаммад пытается постучать. Во-вторых, поединок обслуживал опытнейший судья Хёрб Дин, который работает на титульниках, всех топовых боях. И поверить в то, что мастеровитый рефери допустил такую глупую ошибку – откровенно сложно.

Конечно, Фильо может подать апелляцию на результат поединка и даже добраться до суда. Но пока его доводы выглядят слишком натянутыми. Соперник постучал? Сначала дождись остановки боя, а потом ослабляй хватку! Судья задал странный вопрос? Не отвлекайся и делай свою работу! Пока же победа Мокаева, ради которой он пожертвовал своим здоровьем, выглядит абсолютно заслуженной.