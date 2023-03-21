«Тебя избил карлик». Самый болтливый боец UFC по делу высмеял Махачева?

Наш соотечественник Ислам Махачев словно вообще не планирует драться с парнями из лёгкого дивизиона UFC. Не успел отгреметь его бой с Александром Волкановски, который перебрался из полулёгкого веса, как Ислам уже засобирался в гости к полусредневесам. Сразу после того, как Леон Эдвардс завершил победой трилогию с Камару Усманом, россиянин бросил вызов британскому чемпиону. И такая наглость со стороны россиянина не понравилась многим, и особенно — Колби Ковингтону.

Американец, которому пообещал титульный шанс сам Дана Уайт, оказался в настоящем бешенстве. Оно и немудрено, учитывая, какая длинная очередь стоит к титульному шансу в полусреднем весе. И тут какой-то легковес планирует драться за пояс, из-за чего всем остальным придётся ждать минимум полгода. Чувства Ковингтона понять можно, хотя его право биться за титул тоже спорное: после второго поражения от Усмана американец победил лишь Хорхе Масвидаля.

«Я засмеялся, когда увидел, что сказал этот мелкий дурачок. Тебя только что избил мелкий карлик Александр Волкановски, выступающий в полулёгком весе, и ты собираешься подняться в полусредний вес, где дерутся настоящие мужчины? Эти борцы-недомерки вечно болтают, что придут в полусредний вес, но никто из них не хочет драться в дивизионе больших парней. Так что пусть он остаётся в своей детской весовой категории и делает то, что у него получается лучше всего», — сказал Ковингтон в подкасте Submission Radio.

Ковингтон, конечно, перебирает с глупыми оскорблениями — это его стиль. Неужели семь килограммов разницы между лёгким и полусредним весом сразу превращают Колби в большого парня? А кто тогда Ковингтон по сравнению с Сирилем Ганом? Американец постоянно говорит глупости, причём жизнь его ничему не учит: в прошлый раз Масвидаль выбил болтуну зуб прямо на улице, отомстив за оскорбления в адрес семьи. Но Колби снова перебирает с трэш-током.

Может, Ковингтон всё-таки прав в главном? Ведь Махачев действительно с трудом прошёл парня, который был на полголовы ниже него. Волкановски едва не нокаутировал Ислама в пятом раунде, а многие эксперты потом требовали отдать победу именно Александру. Однако не стоит забывать, что Волкановски — это не просто «коротышка». Александр несколько лет возглавлял рейтинг Р4Р, перебив абсолютно всех соперников в своём весе! И только потом решил испытать себя в поединке с Махачевым.

Конечно, Исламу не гарантирован успех в полусреднем дивизионе. Возможно, ему действительно не хватит габаритов и мастерства, чтобы стать двойным чемпионом. Но Ковингтону, который вовсе не выигрывал никаких поясов, лучше бы помолчать. Даже если Махачев не одолеет Эдвардса, россиянин всегда сможет победить Ковингтона. Американцу ещё повезло, что Ислам не избивает за слова на улице, как Масвидаль, а то американцу пришлось бы писать новое заявление в полицию.