Американец обвинил Хабиба в трусости? Колби считает себя круче Орла

Весна на всех действует по-разному. Например, Колби Ковингтон, сохранявший молчание целый год после победы над Хорхе Масвидалем, снова начал болтать без умолку. Американец сейчас может получить титульный шанс, поэтому изо всех сил старается поднять интерес к себе. По традиции Ковингтон делает ставку на оскорбления: парень по прозвищу Хаос называет себя лучшим трэш-токером в UFC и не стесняется поливать грязью абсолютно всех.

Чуть раньше Колби атаковал через прессу Ислама Махачева, грубо высмеяв желание россиянина драться с Леоном Эдвардсом. А теперь Ковингтон бросается на другого крутого дагестанца — Хабиба Нурмагомедова

«Хабиб так и не поднялся в полусредний вес из-за меня. Потому что я здесь дерусь. Он не захотел выходить в октагон со мной, потому что понимал, что мой стиль ему неудобен. Я намного более разносторонний боец, без проблем остановил бы его тейкдауны и перестучал бы его со стойки. А ещё у меня нескончаемый бензобак. Я бы легко переехал Хабиба», — сказал Ковингтон в интервью журналисту Джеймсу Линчу.

Нурмагомедов, действительно, так и не сменил весовую категорию, оставшись звездой лёгкого веса. Однако Ковингтон явно выдаёт желаемое за действительное, утверждая, что Хабиб его испугался. Да, тогда Хаос шёл на классной победной серии, но если Орёл решился бы на объединение поясов, то дрался бы с чемпионом — Камару Усманом. Напомним, нигериец дважды победил Ковингтона и в придачу сломал ему челюсть.

Сумел бы Хабиб одолеть Усмана, вопрос дискуссионный, ведь Камару на своём пике был невероятно хорош. Но Ковингтон точно бы оказался дагестанцу по зубам. Главный козырь американца — борьба, однако самбо Нурмагомедова намного круче. Колби ничего не смог сделать с борьбой Усмана, так почему он сумел бы переиграть в партере Орла? С выносливостью у Хабиба тоже был полный порядок, а соревноваться в стойке Нурмагомедов попросту не стал бы.

Ковингтона не изменить: этот парень, обвешанный крикливыми цепочками и дающий интервью на фоне огромной фотографии с Дональдом Трампом, попросту не умеет по-другому. Нести всякую чушь — стиль Хаоса, и многим болельщикам такое нравится. Даже Масвидаль, выбивший Колби зуб за оскорбления семьи, не сумел перевоспитать американца. А к словам Ковингтона в адрес Махачева, Нурмагомедова или ещё кого-либо следует относиться только с иронией.