«Колхозка» Дацика нарасхват. Тарзан опять проведёт два боя за шесть дней

25 марта Вячеслав Дацик вернётся к истокам: ветеран российских единоборств проведёт бой по правилам кикбоксинга на турнире промоушена Ural FC. Соперником Рыжего Тарзана станет устрашающий нокаутёр Джеронимо Мондрагон, который по степени внешней безумности обходит даже Дацика. Стоит посмотреть хотя бы стердаун, где Вячеслав и его соперник со страшными физиономиями целую минуту рычали друг на друга. Нет сомнений, что Тарзана ждёт тяжелейший бой.

Вдобавок на той самой пресс-конференции Вячеслав демонстрировал небольшие признаки простуды — шмыгал носом и чихал. Но Дацик уверен в себе и своей физической форме даже не на сто, а на тысячу процентов. Иначе не объяснить, почему Вячеслав готов провести следующий бой всего через шесть дней после того, как закончит битву с Мондрагоном! 31 марта россиянин примет участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, где подерётся по правилам бокса с Кевином Джонсоном.

Такое ощущение, что Дацику не даёт покоя слава Хамзата Чимаева, который красиво ворвался в UFC, проведя два боя за десять дней. Вот только Вячеслав совсем не так молод — ему уже 43 года. Да и лишний вес даёт о себе знать: когда ты весишь в районе 120 килограммов, переносить экстремальные физические нагрузки ещё сложнее. Рыжий Тарзан никогда не славился выносливостью, а тут решил снова проверить себя на прочность. Это очень опасный путь.

Видимо, Дацика успокаивает тот факт, что в декабре ему уже удавался подобный трюк. Сначала скандальный боец подрался с Ильясом Якубовым, а через шесть дней «выбрасывал колхозки» в поединке с Павлом Шульским. Первую схватку Вячеслав проиграл, а вот Шульского сумел одолеть, хотя бой давался ему с большим трудом. Любопытно, что через неделю Тарзан должен был принять участие в ещё одном турнире, но благоразумно снялся. Видимо, всё-таки решил пожалеть себя.

Дацику стоит пересмотреть график своих выступлений, если он хочет сберечь здоровье. Понятно, что карьера близится к концу и нужно успеть заработать как можно больше денег, но риски слишком велики. Если карьеру Александра Емельяненко испортил алкоголь, то Дацика могут остановить травмы и болезни, возникшие из-за экстремальных нагрузок. Конечно, Вячеслав может утереть нос всем критикам и победить дважды за шесть дней, но здоровья у него точно не прибавится. Дацику стоит быть мудрее.