Украинцы пошли на шантаж? Команда Усика отказывается от боя с Фьюри!

Мыльная опера с переговорами Александра Усика и Тайсона Фьюри близка к завершению. Увы, стороны украинца и британца так и не сумели прийти к общему знаменателю. Хотя Усик решился на несколько компромиссов, в том числе согласившись на откровенно унизительный раздел гонорара «30 на 70», несколько пунктов контракта так и остались неподписанными. Переговоры официально остановлены. Во всяком случае это утверждает промоутер украинца Александр Красюк.

«Бой отменяется, и причина в том, что всё это слишком далеко зашло. Сложилось ощущение, что после того, как Усик принял «30 на 70», Фьюри стал думать, что может оседлать Усика и кататься на нём столько, сколько сможет. Но это неправильно. В смысле, Усик сделал одолжение, согласившись на 30/70. Он был предельно сговорчив, потому что очень хотел провести этот поединок. Но это бой не о Тайсоне Фьюри, он о титуле WBC, который находится у того во владении.

Если это настолько сложно, что Тайсон пытается избежать боя, ставя столько препятствий для заключения сделки, тогда просто нет необходимости прилагать больше усилий, и мы просто пойдём своим путём. Единственное, что остаётся у меня на уме, мы можем очень чётко заявить, что абсолютное чемпионство остаётся нашим приоритетом, и мы сделаем всё возможное, чтобы завоевать его в кратчайшие сроки. И кто бы ни был временным владельцем пояса WBC, мы попытаемся сделать так, чтобы это произошло», — рассказал Красюк TalkSport.

Однако сторона Фьюри пока не подтвердила окончательную отмену переговоров. Команда Цыганского короля вообще настроена максимально оптимистично: они ещё неделю назад заявили, что бой полностью согласован и Тайсон приступает к активным тренировкам. Видимо, промоутеры Фьюри до сих пор уверены, что Усик «потрепыхается», но в итоге выполнит все требования чемпиона WBC. Возможно, они правы и нам тоже не стоит «хоронить» бой?

Ведь команда Усика может просто шантажировать Цыганского короля своими заявлениями о прекращении переговоров. Подобная тактика в боксе далеко не новая: расчёт идёт на то, что Фьюри не захочет терять прибыльный поединок и всё-таки пойдёт на некоторые уступки. До официального дедлайна переговоров ещё неделя: диалог можно сразу возобновить, если команда Цыганского короля даст положительный для Усика сигнал. Так что стоит ещё немного подождать.

Долгие переговоры и многочисленные обоюдные оскорбления дали свои плоды — теперь весь боксёрский мир ждёт поединка Усика и Фьюри. Парни сумели раскрутить своё противостояние, и будет обидно терять большие деньги из-за того, что не удалось договориться по деталям вроде реванша и разделения бонусов. Хочется надеяться, что стороны ещё придут к компромиссу и мы увидим первый за 20 лет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.