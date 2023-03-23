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Тайсон Фьюри — Александр Усик, почему боя не будет, отказ Усика

Зачем был цирк с переговорами? Фьюри вообще не собирался драться с Усиком!
Александр Фролов
Тайсон Фьюри — Александр Усик
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Цыганский король поиздевался над украинцем и его командой.

Мир не видел поединков за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе больше 20 лет — и подождёт ещё. Команда Александра Усика заявила, что выходит из переговоров по поединку с Тайсоном Фьюри. Цыганский король и его отец выставили украинской стороне столько унизительных условий, что у Александра попросту лопнуло терпение. Хотя ранее он согласился получить только 30% от гонорара и пошёл на ряд других уступок. Но всему есть предел.

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Усик и его отец фактически ограбили Фьюри, заставили его пойти на откровенно позорные для тройного чемпиона условия — но боя всё равно не будет. Тайсон словно вынуждал Александра отказаться от поединка, хотя добился от его промоутеров согласия по всем ключевым пунктам. По информации журналистов, фатальным стал вопрос о разделении гонораров в реванше, где Фьюри снова выкатил нереальные требования. Цыган точно хотел драться?

Складывается ощущение, что нет. Хотя Тайсон несколько раз заявлял о начале полноценного тренировочного лагеря, но его «подвёл» тренер Шугар Хилл. Друг и наставник Цыганского короля недавно рассказал журналистам, что в данный момент работает с другим боксёром.

«Все последние недели я был занят только подготовкой Лоуренса Околи. Именно для этого мы и прилетели сюда — в Манчестер, в Англию. Просто так совпало, что именно в этот момент начались переговоры по бою Усик и Фьюри, и мы как раз оказались в зале Фьюри. Почему этот зал? Мне здесь привычно, он для меня родной. Чувствую себя как дома.

Усик

Усик

Фото: Mikey Williams/Getty Images

Когда появился в Манчестере, журналисты набросились на меня: «О, Шугар здесь! Бой точно будет!» В ответ я сказал:«Правда в том, что Тайсон прекрасно знает, почему я в Манчестере. Я здесь ради Лоуренса». Да, Тайсон тренировался с нами вместе в зале. Но я его не готовил. Не держал на лапах. Ничего не готовили под Усика. Повторюсь, я работал только с Околи».

Получается, что Фьюри вовсе не планировал драться с Усиком! Он не стал бы начинать полноценную подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира без тренера, с которым добыл победу в великой трилогии с Деонтеем Уайлдером. Несмотря на свою внешнюю безалаберность, Цыганский король максимально тщательно подходит к каждому поединку. Так зачем весь этот цирк с переговорами? Возможно, Тайсон хочет драться с Усиком позже, а пока лишь проверял, насколько готова «прогнуться» сторона украинца? Скоро узнаем.

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