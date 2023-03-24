Фьюри «прорвало» после отмены боя с Усиком. Грязь от Цыгана выглядит позорно

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе окончательно сорван. Тайсон Фьюри и Александр Усик несколько месяцев пытались договориться по гонорарам, реваншу, бонусам и другим важным вопросам, но так и не нашли компромисса. Нужно отметить, что Усик пошёл на несколько уступок, но команда Цыганского короля слишком увлеклась — поединка не будет. Во всяком случае, в ближайшее время. И Фьюри очень расстроился.

«Усик, ты дерьмо маленькое. Ты настоящее маленькое дерьмо. Ты пучеглазый, зубастый, уродливый маленький крысиный ублюдок. Ты маленький скользкий ублюдок. Всю неделю пытался выбраться из этого, умоляя о матче-реванше, как маленькая девочка. А когда у тебя появился матч-реванш, ты отказался драться в нём. Ты, маленькое дерьмо.

Всегда знай, что ты никогда в жизни не наберёшься мужества, чтобы драться с Цыганским королём. Ты — маленькая сволочь. И вся твоя команда знает это. У наших юристов есть полная информация. Продолжай бегать. Подерись теперь с Дюбуа за пару баксов, дерьмо, и всегда знай, что ты из себя представляешь, что ты никогда не смог бы связаться с Цыганским королем. Ты дерьмовый маленький трус», — сказал Тайсон в своём видеообращении.

Стоит отметить, что самые жёсткие оскорбления, каковых было сказано немало, мы вычеркнули из соображений цензуры. Увы, такая истерика не красит Тайсона. Мы прекрасно знаем, как работает трэш-ток, но такой поток бессмысленной грязи в адрес украинца выглядит откровенно позорно. К чему вся эта грязь и попытки обвинить Усика во всех смертных грехах? Если даже Фьюри-старший рассказывал про огромный список требований сына.

Видимо, Цыганский король просто сильно расстроился из-за потери десятков миллионов. Ведь он фактически выбил из Усика унизительное для украинца распределение гонораров 30 на 70 и заработал бы просто космические деньги! Но теперь Фьюри остался у разбитого корыта: да, миллионером он быть не перестанет, но найти настолько же богатый поединок в ближайшие годы ему вряд ли удастся. И тут Тайсон может винить только себя.