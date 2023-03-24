Где смотреть онлайн-трансляцию боя Дацика и Мондрагона по кикбоксингу в UFC 2

Дата и время турнира Ural Fighting Championship 2 с главным боем Дацик — Мондрагон

25 марта в Самаре состоится турнир Ural Fighting Championship 2. В главном поединке вечера по правилам кикбоксинга сойдутся Вячеслав Дацик и Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос. В соглавном бою свою трилогию закроют Даурен Ермеков и Гамзат Хирамагомедов. На данный момент счёт в их противостоянии – 1–1.

Начало турнира — в 18:00 по московскому времени;

основной кард стартует в 20:00;

главный поединок вечера запланирован на 22:00 мск.

Прямая трансляция боя Дацик — Мондрагон

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телевизионных каналах холдинга «Матч».

На «Матч! Боец» прямой эфир стартует с предварительного карда – в 18:00 по московскому времени.

На телеканале «Матч ТВ» пройдёт трансляция основного карда, которая начнётся в 20:00.

Полный кард турнира Ural Fighting Championship 2

Основной кард

Вячеслав Дацик – Джеронимо Дос Сантос;

Даурен Ермеков – Гамзат Хирамагомедов;

Валерий Бизяев – Ариэль Мачадо;

Шамиль Абасов – Алексей Голуб;

Александр Маслов – Дмитрий Андрюшко.

Предварительный кард

Кодиржон Ганиев – Рамис Терегулов;

Рим Хазиахметов – Вячеслав Шулепов;

Мелетис Какубавас – Артем Швецов;

Никита Подковальников – Серикбай Ходжабаев;

Александр Гельвих – Бекжан Уулу Адилет;

Владислав Фокин – Якубджон Курбоназаров;

Александр Дмитренко – Георгий Клим;

Татьяна Постарнакова – Милана Пагиева;

Владимир Шельпяков – Денис Сафуанов.

Материалы о турнире Ural Fighting Championship 2 с главным боем Дацик — Мондрагон

Прогноз на бой Вячеслав Дацик — Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос

Перед боем каждый из соперников поделился своими ожиданиями от предстоящей битвы. Вячеслав Дацик пообещал, что поединок закончится быстро: «Мондрагон всегда представляет опасность. Он нокаутировал многих бойцов апперкотом. У него такой опасный апперкот. Пытается подловить, стоит на задней ноге. Он выше меня. Но это хорошо, потому что он не будет бегать, не будет избегать боя. Джеронимо, как и я, предпочитает не затягивать до поздних раундов, предпочитает сразу зарубиться. Будет быстротечный, но красивый и жёсткий бой».

Мондрагон же и вовсе предположил, что после поединка одному из соперников потребуется помощь врачей: «Что я могу сказать про Дацика? Что он хороший и агрессивный боец. Я тоже агрессивный боец. Я не буду бегать по клетке, буду стараться наносить удары. Мы будем драться насмерть. Один из нас уйдёт оттуда на носилках. Это будет самый мощный бой».

Также свой прогноз на предстоящий поединок дал чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Тимур Слащинин.

«Дацик провёл очень много боев за последнее время. Да, были и поражения с нокдаунами и нокаутами, плюс была травма руки в последнем поединке. И это как-то может сказаться. Но, думаю, удары Дацика дойдут до цели быстрее, чем Мондрагон размахнётся. Думаю, Дацик заберёт этот бой, причём будет досрочная победа Вячеслава в первом или втором раунде», — цитирует Слащинина Metaratings.