Дюбуа намерен нокаутировать Усика. Эпично, если украинца уронит середняк, а не Фьюри

После срыва потенциального боя года между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила, что следующим соперником украинца должен стать регулярный чемпион организации Даниэль Дюбуа по прозвищу Динамит. Британец тут же стал заявлять не просто о намерении победить Усика, что сделать ещё никому не удавалось, а финишировать действующего чемпиона мира.

«Сейчас передо мной какими-то таинственными путями открылась эта дверь. Бог действует таинственными путями. Я верю, что смогу вырубить его. Я просто хочу прекратить господство Усика и забрать все пояса», – заявил Дюбуа в интервью YouTube-каналу Second Out.

Кто такой Даниэль Дюбуа?

Британец начинал с любительской карьеры, входил в юниорские и молодёжные сборные Англии, выступал на юношеских Олимпийских играх. В 2017 году он начал профессиональную карьеру и шёл довольно уверенно. Пока соперников ему давали проходных, Дюбуа наколотил рекорд 15-0, причём в 14 боях он одержал досрочные победы.

Единственный, кто дошёл с британцем до решения судей — Кевин Джонсон. Да, тот самый, которому в конце марта предстоит поединок с Вячеславом Дациком. Вот уж сильно разошлись спортивные пути спортсменов.

В конце 2020 года Дюбуа потерпел первое поражение в карьере, уступив соотечественнику Джозефу Джойсу. В десятом раунде Даниэль не смог продолжить поединок из-за полностью заплывшего глаза. После этого британец вернулся на победную серию, досрочно победил румына Богдана Дину, американцев Джо Кусумано и Тревора Брайана и завоевал вакантный титул регулярного чемпиона WBA.

Даниэль Дюбуа Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Свой последний бой британец провёл 3 декабря 2022 года. Дюбуа защищал свой пояс против южноафриканца Кевина Лерены. И бой получился крайне невнятным в исполнении Даниэля. Лерена — экс-крузер, на счету которого было всего два боя в королевском дивизионе. Но при этом Кевин сумел удивить. Уже в первом раунде Лерена зацепил британца левым боковым, и Дюбуа оказался на полу. По ходу стартового отрезка британец ещё дважды оказался в нокдауне и едва дожил до перерыва. Но чемпион сумел восстановиться и в третьем раунде завершить бой досрочно в свою пользу. Уже после поединка стало известно, что Дюбуа получил разрыв крестообразных связок и ему потребуется операция.

Продлится ли в бою с Усиком невероятное везение Дюбуа?

Удивительно, но после такого странного боя в исполнении Дюбуа, в котором британец едва не проиграл досрочно в первом раунде и в котором получил серьёзную травму, он может провести, пожалуй, главный поединок в своей карьере против Усика. Невероятное везение для этого парня.

Отрицать то, что у Дюбуа есть мощный удар, глупо. Из 19 побед 18 он одержал досрочно, и, конечно, это серьёзный показатель. У нокаутёра всегда есть шанс, и в последнем поединке Дюбуа оправдал этот тезис на сто процентов. Правда, Лерена — это далеко не Усик. Донести решающий удар до головы Александра Дюбуа будет катастрофически сложно.

У британца не всё хорошо со скоростью и с работой ног (а разрыв связок может ещё больше усугубить ситуацию). Атаки Даниэля хоть и мощные, но видны с верхних ярусов арены. Такими размахайками Дюбуа вряд ли удивит Александра, футворк и боксёрский интеллект которого находятся на высочайшем уровне. Дюбуа — эдакий боксёрский Нганну. Гора мышц, убойные колотушки. Если попадёт — сопернику будет плохо. Но главное здесь — «если».

Здесь же нужно сказать, что если с атакой Дюбуа всё понятно, то вот защитные навыки британца вызывают сомнения. Британец часто застаивается, готовя свою атаку. Джозеф Джойс к шестому раунду практически полностью закрыл глаз Дюбуа, в основном работая джебом. Усик со своей скоростью может «накормить» британца передней рукой ещё быстрее. И тогда у британца начнутся настоящие проблемы.

Дюбуа — молодой и по-прежнему перспективный боксёр с нокаутирующей мощью. Ему только 25 лет. И вполне вероятно, что в будущем Даниэль сможет выйти на новый уровень и занять место в элите, когда эту элиту покинут Усик, Фьюри, Джошуа. Но на данном этапе карьеры бой с любым из них, в том числе и с Александром, будет для него заведомо проигрышным вариантом.