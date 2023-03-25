Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Наталия Сычугова и Анастасия Демурчян в финале чемпионата мира по боксу с российским флагом, за золотом

Звёздный час русских красавиц. С российским флагом за золотом чемпионата мира! LIVE
Игорь Брагин
Аудио-версия:
Комментарии
Поддержим Наталию Сычугову и Анастасию Демурчян! Главные события боёв за золото — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В Нью-Дели (Индия) проходит чемпионат мира по боксу среди женщин. Сегодня, 25 марта, состоятся финальные поединки. За золотые медали сразятся две русские красавицы Наталия Сычугова и Анастасия Демурчян. В финале соперницей Наталии в весовой категории до 63 кг стала невероятно мощная китаянка Ян Чэнъюй, а Насте (до 70 кг) будет противостоять австралийка Фрэнсис Скотт Кайе.

После пропущенного прошлого мирового первенства наши девушки были не только допущены до соревнований, но и выступают под российским флагом!

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира и расскажет обо всех интересных подробностях вокруг него.

Когда начало финальных боёв Демурчян и Сычуговой на ЧМ по боксу
Live Игорь Брагин

Когда начало финальных боёв Демурчян и Сычуговой на ЧМ по боксу

  • Финальные поединки начнутся в 16:20 по московскому времени.
09:49 Игорь Брагин

Знаменосцем российской дружины стала Диана Пятак, которой предстояло выступать в элитном дивизионе — супертяжей, если можно такое определение применить к таким очаровательным девушкам.

09:47 Игорь Брагин

К медалям под российским флагом!

Главной особенностью проходящего в Индии чемпионата является тот факт, что российские спортсменки выступают под флагом РФ. Это стало возможно после того, как Международная ассоциация бокса (IBA) приняла резонансное решение разрешить россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой.

09:46 Игорь Брагин

Полный состав сборной России на чемпионат мира по боксу

  • 48 кг: Юлия Чумгалакова;
  • 50 кг: Екатерина Пальцева;
  • 52 кг: Анна Аэдма;
  • 54 кг: Карина Тазабекова;
  • 57 кг: Людмила Воронцова;
  • 60 кг: Надежда Голубева;
  • 63 кг: Наталия Сычугова;
  • 66 кг: Азалия Аминева;
  • 70 кг: Анастасия Демурчян;
  • 75 кг: Анастасия Шамонова;
  • 81 кг: Салтанат Меденова;
  • 81+ кг: Диана Пятак.
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Бокс/ММА Любительский бокс •••

Заглавное фото: Федерация бокса России

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023