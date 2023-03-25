Поддержим Наталию Сычугову и Анастасию Демурчян! Главные события боёв за золото — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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Звёздный час русских красавиц. С российским флагом за золотом чемпионата мира! LIVE

В Нью-Дели (Индия) проходит чемпионат мира по боксу среди женщин. Сегодня, 25 марта, состоятся финальные поединки. За золотые медали сразятся две русские красавицы Наталия Сычугова и Анастасия Демурчян. В финале соперницей Наталии в весовой категории до 63 кг стала невероятно мощная китаянка Ян Чэнъюй, а Насте (до 70 кг) будет противостоять австралийка Фрэнсис Скотт Кайе.

После пропущенного прошлого мирового первенства наши девушки были не только допущены до соревнований, но и выступают под российским флагом!

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира и расскажет обо всех интересных подробностях вокруг него.