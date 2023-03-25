Звёздный час русских красавиц. С российским флагом за золотом чемпионата мира! LIVE

В Нью-Дели (Индия) проходит чемпионат мира по боксу среди женщин. Сегодня, 25 марта, состоятся финальные поединки. За золотые медали сразятся две русские красавицы Наталия Сычугова и Анастасия Демурчян. В финале соперницей Наталии в весовой категории до 63 кг стала невероятно мощная китаянка Ян Чэнъюй, а Насте (до 70 кг) будет противостоять австралийка Фрэнсис Скотт Кайе.
После пропущенного прошлого мирового первенства наши девушки были не только допущены до соревнований, но и выступают под российским флагом!
«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира и расскажет обо всех интересных подробностях вокруг него.
Когда начало финальных боёв Демурчян и Сычуговой на ЧМ по боксу
- Финальные поединки начнутся в 16:20 по московскому времени.
Знаменосцем российской дружины стала Диана Пятак, которой предстояло выступать в элитном дивизионе — супертяжей, если можно такое определение применить к таким очаровательным девушкам.
К медалям под российским флагом!
Главной особенностью проходящего в Индии чемпионата является тот факт, что российские спортсменки выступают под флагом РФ. Это стало возможно после того, как Международная ассоциация бокса (IBA) приняла резонансное решение разрешить россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой.
Полный состав сборной России на чемпионат мира по боксу
- 48 кг: Юлия Чумгалакова;
- 50 кг: Екатерина Пальцева;
- 52 кг: Анна Аэдма;
- 54 кг: Карина Тазабекова;
- 57 кг: Людмила Воронцова;
- 60 кг: Надежда Голубева;
- 63 кг: Наталия Сычугова;
- 66 кг: Азалия Аминева;
- 70 кг: Анастасия Демурчян;
- 75 кг: Анастасия Шамонова;
- 81 кг: Салтанат Меденова;
- 81+ кг: Диана Пятак.
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